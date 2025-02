Ak Spojené štáty americké pristúpia k zavedeniu obchodných opatrení na Európsku úniu, Slovensko bude suverénne najzasiahnutejšou krajinou. Jedným z najdotknutejších sektorov bude automobilový, ktorého straty by sa mohli vyšplhať až do 300 miliónov eur ročne. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy upozornila aj na hroziacu stratu pracovných miest v domácej ekonomike.

„Pokiaľ Donald Trump zavedie obchodné clo aj voči EÚ, slovenské podniky budú nútené čeliť dramatickému predraženiu svojich výrobkov, čo zníži ich predaj na americkom trhu a ohrozí stovky pracovných miest v SR. Ak dôjde k zavedeniu desaťpercentných ciel na európske automobily, slovenské autá na americkom trhu zdražejú a ich predaj môže klesnúť o šesť až deväť percent,“ uviedol generálny sekretár asociácie Andrej Lasz.

Prepad dopytu po výrobkoch domáceho autosektora by ohrozil aj tisíce pracovných miest. Automobilky a ich dodávatelia sú pritom najmä v našich menej rozvinutých regiónoch kľúčovými zamestnávateľmi. Ak clá pribrzdia export, prvých sa to dotkne pracovníkov vo výrobe. Pokles vývozu o štyri percentá môže zvýšiť nezamestnanosť na Slovensku o 0,2 až 0,5 percenta.

Ak by sa obchodné vojny prehĺbili, do konca roka 2029 by mohol slovenský export klesnúť až o 4,4 miliardy eur.