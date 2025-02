Spojené štáty už čoskoro zavedú clá na tovar dovážaný z Európskej únie. Veľká Británia by sa im ale zatiaľ mohla vyhnúť, uviedol americký prezident Donald Trump.

Šéf Bieleho domu už medzitým zavedením vysokých taríf spustil obchodnú vojnu voči Kanade, Mexiku a Číne s odôvodnením, že ako partneri Washingtonu by mali urobiť viac na potlačenie prílevu migrantov a nelegálnych drog do USA.

Republikánsky prezident signalizuje, že chce potrestať obchodných partnerov aj za deficity Spojených štátov.

„Môže sa to stať Veľkej Británii, ale určite sa to stane Európskej únii. Využili nás, máme deficit vyše 300 miliárd dolárov,“ vyhlásil Trump. „Neberú naše autá, poľnohospodárske produkty, neberú takmer nič a my berieme všetko od miliónov vozidiel, obrovského množstva potravín a poľnohospodárskych výrobkov. Veľká Británia je dosť za hranicou, ale Európska únia je skutočne za hranicou.“

Brusel naznačil, že je pripravený rázne reagovať, ak budú na tovar z EÚ uvalené clá.