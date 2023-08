Význam turistiky v budúcom desaťročí porastie a hodnota odvetvia cestovného ruchu sa do roku 2033 oproti roku 2019 zvýši o 50 percent na 15,5 bilióna dolárov (14,3 bilióna eur).

To bude predstavovať viac ako 11,6 percenta celosvetového HDP a za uvedené obdobie sa tento podiel zvýši o 1,2 percentuálneho bodu. Podľa agentúry Bloomberg to vo svojom výhľade uvádza Svetová rada pre cestovanie a cestovný ruch.

Rada zverejnila prognózu v máji ako súčasť správy o svetovom ekonomickom vplyve cestovného ruchu v tomto roku. Údaje sa však doteraz nedostali medzi širšiu verejnosť, získal ich iba úzky okruh vedúcich pracovníkov v odvetví.

Americký cestovný ruch príde o prvenstvo

Počet zamestnancov v cestovnom ruchu sa do roku 2033 zvýši na 430 miliónov z 334 miliónov v roku 2019. To znamená, že zhruba každé deviate pracovné miesto na svete bude v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch nepredstavuje len obrovskú časť globálnej ekonomiky, ale tiež rastie oveľa rýchlejšie než ekonomika ako celok.

„Ekonómovia uvádzajú, že globálny HDP porastie ročne zhruba o 2,6 percenta," povedala agentúre Bloomberg prezidentka a výkonná riaditeľka rady Julia Simpsonová. „V cestovaní a cestovnom ruchu očakávame (medziročný rast) približne 5,1 percenta.“

Simpsonová tiež uviedla, že prognóza rady upozorňuje na chystané veľké zmeny. V najbližších desiatich rokoch americká ekonomika cestovného ruchu, ktorá je s hodnotou dva bilióny dolárov najväčšou na svete podľa celkového ročného ekonomického výkonu, príde o svoje prvenstvo a prekoná ju Čína.

Návrat čínskych cestovateľov

Očakáva sa, že v roku 2033 bude hodnota čínskeho odvetvia cestovného ruchu štyri bilióny dolárov a na celkovom výkone čínskej ekonomiky sa bude podieľať 14,1 percenta.

V Spojených štátoch by hodnota odvetvia cestovného ruchu mala podľa odhadov predstavovať tri bilióny dolárov, čo by bolo 10,1 percenta HDP. Tieto údaje zahŕňajú sumu, ktorú v krajine minú zahraniční návštevníci, ako aj sumu, ktorú obyvatelia danej krajiny minú za cesty do zahraničia.

Pred pandémiou sa čínski cestovatelia podieľali na celosvetových výdavkoch za cesty turistov do zahraničia zo 14,3 percenta. Ich oneskorený návrat do oblasti medzinárodného cestovného ruchu kvôli vládnym obmedzeniam tak zbrzdil oživenie globálneho cestovného ruchu.

Tento výpadok však podľa rady zaplnil rast v iných krajinách. Motorom oživenia sa stali Latinská a Severná Amerika a Európa, ktoré pomohli k tomu, že cestovný ruch sa do konca tohto roka vráti takmer na úroveň roka 2019.

Po návrate čínskych cestovateľov, ktorý sa očakáva do začiatku budúceho roka, by cestovný ruch mal zažiť ďalšiu vlnu rastu. Podiel Číny na celosvetových výdavkoch za cesty do zahraničia by sa tak do roku 2033 mal zvýšiť na 22,3 percenta.