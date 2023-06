Hoci si to mnohí zamestnanci neuvedomujú, každý z nich má právo nahlásiť protispoločenskú a protizákonnú činnosť, ktorá sa deje na ich pracovisku. Nejeden z nich sa však nechce zapliesť do nepríjemností a ak o niečom vie, prechádza to mlčaním. Nahlasovanie nelegálnej činnosti by pritom malo slúžiť aj na boj proti korupcii.

Namieste je otázka, či má oznamovateľ protizákonnej činnosti vo firmách na Slovensku – takzvaný whistleblower – dostatočnú ochranu. „Jedným z ukazovateľov toho, či je ochrana oznamovateľov na Slovensku vo všeobecnosti dostatočná, je okrem iného aj prijímanie následných zmien aktuálnej právnej úpravy,“ domnieva sa konateľ advokátskej kancelárie Hronček & Partners Róbert Hronček. Tieto zmeny by mali reagovať napríklad aj na problémy, ktoré sa objavia v praxi pri uplatňovaní zákona.

Zamestnancov, ktorí nahlásia protispoločenskú činnosť na svojom pracovisku, chráni od roku 2015 zákon. Jeho pôvodnú verziu nahradila v roku 2019 iná a tú zasa parlament novelizoval. Novela vstúpi do platnosti už onedlho – prvého júla tohto roku. Mala by oznamovateľom priniesť ešte účinnejšiu ochranu, nakoľko jej potreba vyplynula z praxe. Vylúčená pritom nie je ani odmena pre oznamovateľa.