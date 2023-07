Súčasná situácia na pracovnom trhu praje kvalifikovaným zamestnancom, ktorí si v prípade nespokojnosti nájdu nové pôsobisko do niekoľkých dní. Spolu s nimi však z firmy odchádza aj časť ich schopností a znalostí, ktoré v nej nadobudli. Preto sa mnoho podnikateľov chráni takzvanou konkurenčnou doložkou, ktorá môže nástup do nového zamestnania skomplikovať.

Na jej existenciu by si mal dať uchádzač pozor už pri podpise pracovnej zmluvy. Advokát spoločnosti Havel and partners Milan Černaj upozorňuje, že zákaz konkurencie po skončení pracovného pomeru je touto formou možné dohodnúť len v tomto dokumente. Jej obsahom je záväzok zamestnanca, že po istý čas nebude vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter k činnosti jeho pôvodného zamestnávateľa.

Pozor na detaily

Tento zákaz však nemožno dohodnúť s akýmkoľvek zamestnancom. Riadiaci partner spoločnosti Nitschneider and partners Dušan Nitschneider vysvetľuje, že musí ísť o pracovníka, ktorý mohol počas pracovného pomeru získať informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo firme spôsobiť podstatnú ujmu. Ak by táto podmienka nebola splnená, nešlo by o platne dohodnutú konkurenčnú doložku.