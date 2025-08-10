V dôsledku masového nasadenia dronov, vysokopresných zbraní, umelej inteligencie a modernej pozorovacej techniky sa bojisko stalo hostilným pre ťažkú bojovú techniku. Široko medializované sú ruské straty bojovej techniky na Ukrajine, vďaka čomu boje nadobudli pozičný charakter. Platí to však aj pre druhú stranu: z amerických tankov M1 Abrams, bola na Ukrajine väčšina rýchlo vyradená z boja.
To má zásadný dosah na taktiku. Súčasné pozemné bojové akcie pozostávajú najmä z jednoduchých, často „po drôte“ riadených dronov, delostreleckej palebnej podpory a malých skupín pechoty. Využíva sa ohnisková bojová formácia. V útoku sa uplatňuje taktika presakovania, v obrane maskované uzly odporu. Tento model boja vidíme v relatívne otvorenom rovinatom teréne východnej Ukrajiny. Ako však ukázali skúsenosti z terénu zakrytého, aký je v Kurskej oblasti, vo vhodných terénnych podmienkach vedia vojská presakovať aj vo väčších skupinách a hlbšie. Ukrajinská vojna naučila vojakov umeniu taktického a takticko-operačného presakovania.
Bývalý náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj upozornil na to, že kým len nedávno boli Rusi schopní zadronovať pásmo o šírke do pätnásť kilometrov, dnes s dronmi riadenými cez optické vlákna vedia vytvoriť zadronované pásmo široké päťdesiat kilometrov. Takto izolujú ukrajinské vojská na určitom úseku frontu od zásobovania, vystavia ich intenzívnej paľbe a následne už len obsadia nebránené zákopy. Aj tu platí, že v pozičnej vojne je postup do značnej miery vedľajším efektom ničenia nepriateľa.
Vojna na Slovensku
Ak by v blízkej budúcnosti nastala bojová činnosť na Slovensku, vzhľadom k jeho terénu musíme rátať s využitím taktického a operačného presakovania vo väčšej miere, ako je tomu teraz na Ukrajine. Hlboké útočné operácie mechanizovaných vojsk v štýle druhej svetovej vojny či doktrín zo studenej vojny, sú v súčasnej situácií zastarané. Na druhej strane by sme však nemali podliehať dojmu, že na Slovensku by sa viedla stacionárna „frontová“ bojová činnosť. Reálnejším scenárom sú hlboké prieniky ľahkých útočných vojsk v podobe predsunutých jednotiek, podporovaných dronmi a letectvom vo väčšej hĺbke, ako aj masívnou paľbou delostrelectva v hĺbke do sto kilometrov od hlavnej línie dotyku. Táto línia by však mohla byť nejasná a činnosť by prevažne nadobudla charakter manévrového boja ľahkých jednotiek, „roztrúsených“ v hĺbke celého územia Slovenska. Niečo ako boj s „Banderovcami“ v rokoch 1945-1947, ale na vyššej technologickej úrovni, vo väčšom rozsahu a s väčšou intenzitou.
Nová technika
Skúsenosti z bojiska a s novými technológiami vedú moderné armády k posunu od ťažkej k ľahšej bojovej technike. Vývoj vozidla palebnej podpory M10 v rámci programu mobile protected firepower Američania zrušili práve preto, že sa stalo „príliš ťažké“. Vidno aj odklon od ambicióznych projektov robotických bojových vozidiel. Objavujú sa ľahké vozidlá pechoty so skeletovou konštrukciou namiesto ťažkých pancierových áut.
Business insider informoval, že americká armáda ukončila nákladný vývojový program robotického vozidla RCV (robotic combat vehicle), ktoré sa ukázalo ako ťažkopádne. Problémom je, že technicky vyspelé, veľké obrnené vozidlá sú ľahkým cieľom pre lacné drony. Z podobného dôvodu končí aj známy Humvee, ktorý bol dlho základným vozidlom americkej armády. K ukončeniu RCV prispelo aj precenenie AI technológií. Tieto stroje nie sú autonómne: Na riadenie štyroch robotických vozidiel boli nutné ďalšie tri obrnené vozy – jeden kontrolný a dva riadiace s vodičom a dvoma operátormi na každé RCV.
Perspektívnym sa však stalo pechotné vozidlo M 1301, zavedené do služby v roku 2020 na základe požiadaviek od vojakov, ktorí uprednostnili priechodnosť a zníženie pravdepodobnosti zásahu pred pancierovaním. Je to ľahký transportér skeletovej konštrukcie: pod kapotou má len motor. Môže viezť vojakov do veľkosti družstva a materiál. Takéto vozidlá vrátili do hry moderný taktický koncept jazdeckého vojska: Cez druhú svetovú vojnu už nebojovali vojaci na koňoch, tento povoz však využívali na presun najmä v členitom teréne, v boji z koní rýchlo zosadli.
OS SR idú opačným smerom: Vyzbrojujú sa 55-tonovými tankami Leopard 2A4, čo je typ z roku 1985, no zvažujú aj nákup vyše stovky skoro sedemdesiat-tonových Leopardov 2A8. Nové kolesové transportéry Patria AMV XP majú plnú bojovú hmotnosť vyše tridsať ton.
Taktika a príprava
Súčasné zmeny bojiska predpokladajú iniciatívu malých jednotiek, využitie ohniskovej bojovej formácie, maskovania, manévru a terénu. Už malé jednotky môžu pôsobiť samostatne a vo vzdialenej taktickej či operačnej súčinnosti s inými. Aj jednotka v obrane bude často pôsobiť ako predsunutá alebo samostatná. Od obrany línií sa môžeme posunúť k obrane priestorov. Kľúčová je tu schopnosť zabezpečiť otvorený aj členitý terén, vytvoriť taktickú bázu pre obranu určitého priestoru a efektívny presun do iného taktického alebo operačného priestoru.
Toto vyžaduje hlboké taktické kompetencie vojakov a nižších veliteľov. Súčasná taktika OS SR však pre plnenie uvedených typov úloh nie je optimálna. Možná premena prakticky celého územia štátu na bojovú zónu kladie vysoké nároky aj na branné kompetencie civilistov. Všetci ľudia však nemôžu byť branne kompetentní. V populácií by mala byť časť ľudí, schopných poradiť iným čo treba robiť v konkrétnej situácií.
Súčasný branný systém na Slovensku túto funkciu neplní. Absolventi kurzov Národných obranných síl by v prípade vojny mali chrániť určité miesta či oblasti. Krajne zjednodušená taktická príprava ich však stavia do nevýhodnej pozície. Súčasný model brannej prípravy vojakov aj občanov, taktika OS SR a model ich vyzbrojovania nereflektujú aktuálne trendy. Na pozadí neefektívneho branného systému a taktiky naša armáda nakupuje také druhy bojovej techniky, ktoré už moderné armády nepreferujú.