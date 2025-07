Národné obranné sily (NOS) ktoré spustil rezort obrany, ponúkajú jednoduchý výcvik širokým vrstvám občanov a ich zaradenie do Branných, Operačných alebo Pohotovostných záloh. Primárny štrnásťdňový výcvik je pre všetky tri typy záloh rovnaký a mal by prebiehať v troch armádnych výcvikových priestoroch. Doplňujúci šesťdňový výcvik Operačných a Pohotovostných záloh má prebiehať u útvarov OS SR, jeho obsah závisí od rozhodnutia ich veliteľov. Primárny výcvik zahŕňa zdravotnú, telesnú, topografickú, vojenskú zbraňovú, ženijnú, taktickú a vlasteneckú prípravu, ako aj radiačnú, chemickú a biologickú ochranu, či kurz prežitia v prírode.

Nedostatočná príprava

Zjednodušene sa dá povedať, že kombatant by mal absolvovať aspoň terénno-taktickú a vojenskú zbraňovú prípravu. Táto dichotómia vyjadruje kategóriu nevyhnutnej šírky bojového výcviku. Pri malej hĺbke výcviku vie človek plniť jednoduché bojové úlohy pod neustálym velením. Pri väčšej hĺbke si vie poradiť i sám v zložitejšej situácií. Vojenské výcvikové kurzy môžu mať aj malú hĺbku, ale musia zahŕňať celú nevyhnutnú šírku bojového výcviku. Výcvik NOS sa za dva až tri týždne snaží obsiahnuť nevyhnutnú šírku výcviku. Cenou je veľmi malá hĺbka. Z taktiky obsahuje len minimum.

Tento nedostatok mal už skôr aj základný vojenský výcvik OS SR. Za niekoľko týždňov by mal urobiť vojaka z človeka, ktorý predtým často neprešiel nijakou brannou prípravou. Nerieši ani rad iných funkcií branného systému, ako je rozvoj občianskej brannej kultúry a poznania, či osvetu. Výsledkom nie je ani skupina ľudí, ktorí by mohli v konkrétnej bojovej situácií poradiť ostatným občanom, ako ju prežiť. Armáda vycvičí sotva toľko ľudí koľko sama potrebuje, vyslúžilcov je málo. Absolventi plytkých vojenských kurzov a vyslúžilci pritom nie sú najlepší kandidáti na túto úlohu. Príprava tých prvých vyžaduje aby boli pod neustálym velením, znalosti tých druhých sú už neaktuálne.

Občianska branná činnosť

Problém sme sa snažili riešiť v rokoch 2017-2018 návrhom organizácie Zväzobrana. Predpokladal sa viacvrstvový systém brannej prípravy. V jeho prvej vrstve mal človek viac-menej vo vlastnej réžií získať predbranné kompetencie, ako je civilná obrana (CO), fyzická zdatnosť, survival, topografické či zdravotné znalosti. Druhá vrstva sa mala zamerať na získanie hlbších kompetencií z taktiky, ale neozbrojenou formou. Tu sa mali využiť nové formy občianskej brannej činnosti a pôsobiť občianske branné spolky: Ich prostredie, metodicko-výukové a spoločenské štandardy mala ako „žralok v rybníku“ formovať Zväzobrana. Až v tretej vrstve sa mali predtým získané vedomosti doplniť o vojenskú zbraňovú prípravu. Ak by do tretej vrstvy, respektíve do bojových záloh človek nepostúpil, stále by bol prínosom ako branne kompetentný občan a istá forma poloaktívnej zálohy.

Zväzobrana podobne ako NOS, mala mať vstupný výcvik, po ktorom sa mal človek zdokonaľovať, ale aj zapájať do spoločensky prospešnej činnosti. Sú tu však rozdiely v tom, ako sa mal plniť tento základný scenár v porovnaní s NOS.

Dostupnosť a efektivita

Zväzobrana predpokladala primárny výcvik štrnásť oddelených výcvikových dní (sobôt) doplnených samoštúdiom. Ťažisková bola taktika a využitie terénu. Úvodný výcvik aj následná činnosť mali prebiehať lokálne. Pobočky by pôsobili miestne, čo u neozbrojeného výcviku nie je až taký problém. Činnosť organizácie smerom navonok, mala byť zameraná najmä na kultúrnu, osvetovú a informačnú činnosť, spoluprácu so školami, samosprávami, kultúrnymi a športovými organizáciami. Požiadavky pre vstup do Zväzobrany mali motivovať ľudí k získaniu potrebnej zdatnosti a predbranných znalostí. Tento model by tak „ťahal“ rozvoj iných vzdelávacích a športových aktivít.

Obmedzujúcim faktorom výcviku NOS je aj jeho lokálna a časová nedostupnosť. NOS by mali byť bojovo použiteľné na plnenie „druhoradých“, najmä strážnych úloh. Takéto delenie vojsk je neefektívne a demotivujúce. V oblasti spoločensky prospešnej činnosti sa ráta s využitím NOS napríklad pri živelných pohromách. To je však mimo rámca ich brannej funkcie. Iné štruktúry môžu túto funkciu splniť efektívnejšie. Pri tak plytkom výcviku by bolo lepšie čas sústrediť na zdokonaľovane. Obmedzujúcim faktorom je však to, že rámec plytkého základného výcviku sa už neskôr prehlbuje ťažšie. Prakticky by to znamenalo znova sa vracať k už naučenému, vysvetliť, precvičiť si to odznova a hlbšie. Je to metodicky-výukovo aj organizačne menej efektívne, ako primárny hlboký taktický základ ktorý sa neskôr dopĺňa o ďalšie učivo.

Povrchná autenticita

Veliteľ NOS Ladislav Kisel v rozhovore pre Pravdu uviedol, že na spestrenie výcviku sa využijú airsoftové zbrane. Vyznelo to nešťastne. Tento druh zábavy je jednou z metodicko-výukových deviácií na okraji moderných foriem občianskej brannej činnosti. Airsoft spravidla nedokáže napodobniť taktické vlastnosti skutočných zbraní a môže viesť k radu zlých taktických návykov. Zväzobrana sa mala usilovať aj o metodicko-výukové „učesanie“ občianskej brannej činnosti tak, aby bola pútavou, ale neobsahovala „infantilné“ a škodlivé prvky.

NOS sa naoko snažia vyjsť v ústrety občanom a napodobňujú niektoré aspekty populárnych foriem brannej činnosti, ale bez hlbšieho pochopenia. Výsledkom je, že preberajú to čo ani v prostredí MilSim (military simulations) klubov nie je vhodné, no na druhej strane dostupnosť, kultúrny rozmer a prínos občianskej brannej činnosti NOS nedokážu nahradiť.

Bez branných spolkov sa nezaobišli ani tak veľké armády, ako rakúsko-uhorská alebo československá. Bez občianskej zložky branného systému sa prakticky nedá vybudovať komplexný systém prípravy občanov na obranu vlasti a prežitie vojny. Moderné formy občianskej brannej činnosti sú v zásade neozbrojené, ale to neznamená, že to nie je vážna branná príprava. NOS idú opačným smerom: ponúkajú ozbrojený vojenský výcvik, ktorý je ale ťažké brať vážne.