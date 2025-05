Ekonomický populizmus bol vždy pilierom politickej identity Donalda Trumpa. Najvýraznejšie sa prejavil v jeho dôraze na protekcionistické opatrenia, ktoré obhajoval sľubom prinavrátiť pracovné miesta späť do Spojených štátov. Aktuálny pokles volebných preferencií ho však núti pretvoriť Republikánsku stranu na obrancu robotníckej triedy.

Tento týždeň bolo zjavné, ako sa inšpirácia ľavicovými demokratmi premietla do príkazu farmaceutickým spoločnostiam znížiť ceny liekov v USA. Len pred mesiacom pritom Trump predstavil návrhy vyšších daní pre bohatých a prísnejšej cenovej regulácie - iniciatívy, ktoré republikánom príliš nevoňali.

V rámci snahy osloviť voličov z radov nižšej a strednej triedy sa už počas predvolebného súboja s Kamalou Harrisovou Trumpová administratíva usilovala propagovať konkrétne daňové úľavy, ako napríklad zrušenie dane z prepitného či oslobodenie príjmov za nadčasy.

Britský denník The Guardian označil túto taktiku za typickú pre Trumpa. „Raz sa stavia na stranu obyčajných ľudí, inokedy na stranu veľkého biznisu. Táto dvojakosť, meniť svoju rétoriku podľa publika, mu zabezpečuje trvalý dosah,“ napísal v utorok.

Trump last year on Harris's anti-price gouging effort:



"She wants price controls. And if they worked, I'd go along with it, too. But they don't work. They actually have the exact opposite impact and effect."



Trump now: I am lowering prescription drug costs by executive order. pic.twitter.com/ClbWStmh7Q — Aaron Blake (@AaronBlake) May 12, 2025

Keď čísla klesajú, rétorika mäkne

Najnovšie prieskumy verejnej mienky odhaľujú rastúcu skepsu verejnosti voči hospodárskej politike Bieleho domu. Výskumy denníka Washington Post a televízie ABC News naznačujú, že s doterajším výkonom prezidenta je spokojných len 39 percent opýtaných. Podobne prieskum New York Times ukázal podporu na úrovni 42 percent.

Denník The Post zároveň sumarizoval, že viac ako 40 percent Američanov zásadne nesúhlasí s politickým smerovaním prezidenta. „S výnimkou Billa Clintona a Donalda Trumpa zaznamenali všetci prezidenti od Ronalda Reagana počas prvých sto dní vo funkcii viac než 50-percentnú podporu,“ uviedla agentúra France Presse s odvolaním sa na údaje Pew Research Center.

Three months into Trump’s term and Pew finds his approval rating has plummeted



Approve: 40% (-7% vs. Feb)

Disapprove: 59% (+8% vs. Feb)



His approval rating ties his rating at this point in his first term — worse than any other president in recorded history. pic.twitter.com/SDpCXuRA6c — Matt McDermott (@mattmfm) April 23, 2025

Aj keď Trump verejne znevažuje prieskumy verejnej mienky a označuje ich za zavádzajúce, je zrejmé, že ich vývoj dôsledne sleduje. Má na to dôvod - počas svojho prvého funkčného obdobia stratili republikáni kontrolu nad Snemovňou reprezentantov. Dôvodom bola mobilizujúca kampaň demokratov, ktorí útočili na daňové úľavy pre bohatých a nepopulárne zmeny v zdravotníctve. Táto porážka je pre Trumpa varovným mementom pred budúcoročnými voľbami Kongresu.

Známy politický trik

Zatiaľ čo väčšina prezidentov sa pri presadzovaní svojej agendy spolieha na tradičný legislatívny proces, Trump si zvolil odlišný prístup. Uprednostnil výkonné nariadenia a návrhy podporené výhradne republikánmi, čo vysvetľuje, prečo počas jeho prvých sto dní podpísal menej legislatívnych zákonov než ktorýkoľvek americký prezident od polovice 20. storočia.

The current Republican Congress is a disgrace. They need to pass more legislation to solve all the problems THEY CAUSED.



Trump has signed only five laws in his first 100 days, fewer than any President since at least Dwight D. Eisenhower. pic.twitter.com/yXn4vdAB1d — George (@BehizyTweets) May 12, 2025

Najbližšie mesiace preveria životaschopnosť Trumpovej ľavicovej rétoriky, najmä v snahe pomocou exekutívneho príkazu presadiť represie voči farmaceutickým spoločnostiam a daňové návrhy v Kongrese.

„Nebolo by to prvý raz, čo sa populistické gesto Donalda Trumpa rozplynie v dave alebo narazí na právny odpor. Aj tentokrát ide skôr o šou s ostrými sloganmi a nenásítnym hladom po pozornosti,” konštatuje Guardian.