Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin „Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“.

Absurditou je, že dočasne poverený minister Viliam Karas sám nesúhlasí s novinkou. „Prijatie zákona v predloženom znení by som osobne považoval za škodlivé, a ak by som bol v pozícii poslanca Národnej rady SR, za takéto znenie by som nehlasoval,“ uviedol s tým, že nič iné mu však nezostáva, iba novelu predložiť, keďže je viazaný uznesením vlády. Verí, že v tejto veci napokon zvíťazí zdravý rozum.

Pri navrhovanom trestnom čine bude trestne zodpovedný štatutárny orgán poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo jeho člen, ktorý prevádzkuje nemocnicu dlhšie ako 90 dní. Stíhaný bude v prípade, ak poruší povinnosť zabezpečiť stanovený počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek. V prípade, ak návrh parlament schváli, platiť bude už od 1. júla.

Tri až desať rokov väzenia bude hroziť štatutárovi, ak bezprostredne ohrozí život alebo zdravie viacerých osôb a osem až dvanásť rokov v prípade, ak spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť práve v dôsledku nedostatočnej personálnej kapacity. Desať až 15 rokov bude hroziť páchateľovi, ak spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.

Ministerstvo týmto reaguje na nedostatok kvalifikovaných lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ako uvádza rezort spravodlivosti v predkladacej správe, hroziaci trest má zabezpečiť ochranu najohrozenejšej skupiny ľudí, ktorej pri nedostatočnom počte zdravotníckeho personálu hrozia závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života. A to sa dotýka nielen pacientov v ťažkom stave ležiacich v nemocniciach.