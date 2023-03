Záchranky sa peňazí z plánu obnovy nedočkajú. Dočasne poverený premiér, minister zdravotníctva a financií Eduard Heger informoval o tom, že zdroje určené pre obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby z plánu obnovy zruší. Peniaze chce presunúť do nemocníc. Dôvodom je to, že sa podľa jeho názoru lepšie využijú v nemocničnom sektore, zatiaľ čo záchranky majú financií dosť.

E. Heger totiž tvrdí, že po rokoch vo vrcholovej politike prišiel na to, ako financovanie záchraniek vlastne funguje. „Prišli sme na to, že záchranky majú v platbách za zdravotnú starostlivosť, ktorú dostávajú z verejného zdravotného poistenia, aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park. Preto sme upustili od využitia peňazí na obnovu vozového parku a presúvame ich na dôležitejšiu prioritu, a to je výstavba a rekonštrukcia nemocníc,“ uviedol s tým, že dôležité je, že o žiadne peniaze Slovensko nepríde.

Sanitky sa nestihli vysúťažiť

Mimoparlamentná strana Hlas-SD rozhodnutie kritizovala. Richard Raši uviedol, že vláda vedela už od apríla 2021, že 22 miliónov eur je vyčlenených na to, aby mal každý pacient v prípade potreby dostupnú záchrannú zdravotnú službu. Od apríla 2021 sa nič neudialo a výsledkom tak je, že sa nové sanitky jednoducho nestihnú vysúťažiť ani objednať, takže peniaze sa museli presunúť inde.

Predseda zdravotníckeho parlamentného výboru Marek Krajčí dodal, že peniaze sa mali použiť na nákup vozidiel, ktoré podľa jeho slov štátne záchranné služby nevyhnutne potrebujú.

Dva roky nerobili nič