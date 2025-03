Christo Grozev je popredným investigatívnym novinárom, ktorého hlavným objektom záujmu je vláda ruského prezidenta Vladimira Putina. Bulhar už dlhé roky strpčuje Kremľu život. V prácach pre Bellingcat sa mu podarilo odhaliť sieť ruských špiónov a vrahov v službách V. Putina. Svetlo vrhol aj na páchateľov zapletených do otravy ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.

„Moderný Sherlock Holmes“, ako Grozeva prezývajú, sa teraz sám stal terčom kremeľského sprisahania. Rusko naňho totiž poslalo bulharskú špionážnu skupinu, ktorej úlohou bolo novinára uniesť a „zlikvidovať“. Jej plán však zlyhal, členov chytili a britské súdy poslali za mreže. „Som Putinovou nočnou morou,“ povedal Ch. Grozev.

Kremľu na stope

Investigatívny novinár už roky odhaľuje nekalé praktiky V. Putina. „Diktátori milujú temnotu a nenávidia transparentnosť,“ vysvetlil jeden z Grozevových spolupracovníkov. Ch. Grozev využíva údaje o leteckých trasách, satelitné snímky, záznamy hovorov, videá z YouTube či digitálne stopy, aby vytvoril časové osi, pospájal rôzne udalosti a odhalil páchateľov.

Pomáha informátorom a odborníkom na chemické zbrane utiecť z Ruska, pričom sa venuje aj odhaľovaniu korupcie a zločinu. Podľa jeho kolegov už odhalil tristo agentov, no jeho zoznam špiónov obsahuje ďalších päťtisíc ľudí. Ch. Grozev bol kľúčovou postavou pri identifikovaní páchateľov zapojených do otravy A. Navaľného, ako aj Sergeja a Júlie Skripaľovcov v Salisbury pomocou novičoku. Vystopoval takisto aj Vadima Krasikova – profesionálneho vraha, ktorý strieľal na svoje obete z bicykla – a mnohých ďalších atentátnikov.

Film o otrave Navaľného získal cenu BAFTA i Oscara. Dnes je Ch. Grozev hviezdou vlastného dokumentu Kill List: Hunted by Putin’s Spies, na ktorom spolupracovali Bellingcat a televízia Channel 4.

S terčom na chrbte

„Keď pátrate po sabotéroch, ľahko prehliadnete vlastnú zraniteľnosť. Aj lovec sa ale môže stať korisťou,“ vysvetlil Ch. Grozev, na ktorého Rusko vydalo zatykač. V komunikácii jedného zo špiónov bolo jasne napísané, že V. Putin novinára nenávidí. Dokonca aj A. Navaľný raz povedal, že Ch. Grozev bude jedného dňa prezidentovým nepriateľom číslo jeden.

Tri týždne po tom, čo sa jeho meno objavilo na Putinovom zozname smrti, prestal novinárov otec dvíhať synovi telefón. Nakoniec ho našli mŕtveho. Hoci sa cudzie zavinenie nikdy nepotvrdilo, súd s členmi bulharskej špionážnej skupiny odhalil, že vedeli, kde býva. „Pravdepodobne bol vedľajšou obeťou, no mohol zomrieť aj prirodzenou smrťou. Rozhodol som sa v tom ďalej nerýpať. Polícia mi ale ukázala fotografiu, na ktorej si jeden zo špiónov robil selfie pred otcovým bytom a na obrázku bola šípka smerujúca k jeho balkónu. Bolo to desivé,“ priznal Ch. Grozev pre The Times.

Tím, ktorý ho prenasledoval, pochádzal z Bulharska. Podľa novinára je to len náhoda. Moskva nechce používať Rusov, lebo by to bolo okaté. Bulhari sú občanmi EÚ a môžu cestovať kamkoľvek. Ani po odsúdení bulharskej špionážnej skupiny nie je Ch. Grozev v bezpečí. Jej mozgom je totiž Jan Marsalek, ktorý je stále na slobode a zrejme sa ukrýva v Moskve. Okrem toho je aj strojcom jedného z najväčších finančných škandálov, aké kedy Nemecko zažilo. Dnes patrí k najhľadanejším mužom v Európe, pričom po ňom pátra aj Interpol.

Komplikácia menom Trump

Ch. Grozev žije na úteku ďaleko od rodiny a priateľov. Svoje dva kufre ani nevybaľuje. V telefóne mu nechýba aplikácia, ktorá dokáže odhaliť odpočúvacie zariadenia. Na prácu používa iba silno šifrované aplikácie, akou je Signal, a pri cestovaní sa niekedy vydáva za inú osobu. V dokumente priznal, že jeho lekár ešte nikdy nevidel pacienta, ktorý by neustále žil v tak extrémnom strese.

Znovuzvolenie amerického prezidenta Donalda Trumpa novinárovi skomplikovalo situáciu. Ch. Grozev sa bojí toho, ako zmeny vo Washingtone ovplyvnia svet a jeho vlastnú bezpečnosť. Je presvedčený, že americký prezident nevidí V. Putina v rovnako zlom svetle ako on. „D. Trump vníma všetko ako obchod, takže mu nezáleží na tom, aký je V. Putin nebezpečný, pokiaľ je ochotný s ním obchodovať podľa jeho podmienok,“ vysvetlil novinár.

Keďže ruského prezidenta študuje už roky, dobre pozná jeho metódy: „Jeho ľudia vedia vytvárať skvelé profily osôb. Ide im to oveľa lepšie, než Západu analyzovať V. Putina. Vedia presne, čo robí Trumpa šťastným.“