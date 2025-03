V roku 2010 sa Jan Marsalek stal prevádzkovým riaditeľom spoločnosti Wirecard, jednej z najväčších technologických firiem sveta. Keď o desať rokov neskôr odletel do Minsku, zanechal za sebou účtovnú dieru vo výške 1,9 miliardy eur a jeden z najväčších finančných škandálov, aké kedy Nemecko zažilo. Súvisiace vyšetrovania odhalili, že pod povrchom podvodu sa ukrývalo špionážne sprisahanie ako vystrihnuté z filmov z čias studenej vojny.

Dnes je J. Marsalek jedným z najhľadanejších mužov Interpolu. Vysvitlo, že kým šéfoval Wirecardu, tak nielenže plánoval prevziať kontrolu nad rakúskou spravodajskou službou, ale aj riadiť toky afrických migrantov cestujúcich do Európy. Ako šéf jednej z najvýznamnejších digitálnych firiem mal totiž prístup k množstvu citlivých finančných údajov.

Podľa bulharského investigatívneho novinára Christa Grozeva chcel J. Marsalek spolupracovať s ruskou vojenskou rozviedkou, pretože ho fascinoval svet špionáže. „Každý, kto ho dobre poznal, tvrdí, že nechcel byť len bohatý, ale aj narušiť chod sveta,“ vysvetlil pre Le Monde. Vďaka Wirecardu mal prístup k informáciám, ktoré mohli byť užitočné pre akúkoľvek spravodajskú službu. „Ponúkol ich Rusom, pretože mu vedeli dať veci, ktoré žiadna iná služba nedokázala,“ dodal novinár.

Plánoval nemožné

J. Marsalek údajne plánoval zdiskreditovať rakúsku spravodajskú službu Spolkový úrad na ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) a nahradiť ju novou. Na jej čele by stál človek, ktorého by považoval za lojálneho.

Plánovaná reorganizácia, do ktorej sa zapojila aj krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), však zlyhala po tom, čo musela opustiť koalíciu. Dôvodom bol korupčný škandál známy ako „Ibiza-gate“, ktorý v roku 2019 viedol k pádu prvej vlády Sebastiana Kurza a predčasným parlamentným voľbám. Líder FPO Heinz-Christian Strache v rámci neho ponúkal vládne zákazky ruským oligarchom výmenou za politickú a finančnú podporu.

Podľa bezpečnostného konzultanta Juliana Hessenthalera bol Marsalekov plán týkajúci sa ovládnutia spravodajskej služby viac než ambiciózny. Rakúsko je totiž spravodajským partnerom Británie a členom tajnej siete európskych spravodajských agentúr Club de Berne, prostredníctvom ktorej si vymieňajú informácie. „Zvyčajnou praktikou je dostať informátora do služby cudzej krajiny, no už to sa považuje za vysokú úroveň špionážneho umenia. Ak by sa vám ju podarilo kompletne prebudovať s vlastnými ľuďmi, to je už iný level. Nemyslím si, že sa to už niekedy niekomu podarilo,“ povedal Hessenthaler pre Telegraph.

V roku 2021 bol BVT v dôsledku politických škandálov a obvinení z ruského vplyvu rozpustený. Nahradilo ho Riaditeľstvo pre štátnu bezpečnosť a spravodajské služby (DSN).

Užitočný spojenec

Kde presne sa J. Marsalek v súčasnosti nachádza, nie je známe. Bezpečnostní experti, ktorí analyzovali jeho prípad, tvrdia, že sa po úteku do Ruska stal „špiónom na prenájom“ a ponúka svoje služby ako ruskej vojenskej rozviedke GRU, tak aj ruskej bezpečnostnej službe FSB.

Médiá Der Spiegel, Der Standard, The Insider a ZDF odhalili, že J. Marsalek sa so svojím kontaktom z GRU prvýkrát stretol v roku 2014. Rakúšan podľa nich využíval svoju pozíciu vo Wirecarde aj na získavanie informácií o investigatívnej skupine Bellingcate, v ktorej pôsobí aj Ch. Grozev. Ten bol jedným z cieľov bulharskej špionážnej jednotky.

Predtým, než J. Marsalek utiekol z Európy, údajne „spolupracoval“ s konkurenčnými tajnými službami po celom svete vrátane Američanov a britskej MI6. Nevenoval sa však výlučne len špionážnej činnosti. Telegraph odhalil, že chcel pomocou súkromných armád riadiť migráciu do Európy. Súčasťou plánu boli platobné karty, ktoré by mu umožnili monitorovať pohyb utečencov. Zneužitie migračných tokov je podľa odborníkov obľúbeným nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina, keďže táto otázka značne ovplyvňuje vývoj volieb po celej Európe.

J. Marsalek sa podľa bezpečnostných zdrojov údajne podieľal aj na reorganizácii obchodných záujmov Wagnerovej skupiny v Afrike po smrti Jevgenija Prigožina. Okrem toho sa mal venovať obchodovaniu so zlatom a praniu špinavých peňazí v Namíbii.