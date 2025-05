Technologickí magnáti sa môžu obrátiť proti Donaldovi Trumpovi. Ten síce miluje ich peniaze a komplimenty, ale nemusí to stačiť. Baróni zo Silicon Valley, ktorí si 20. januára 2025 sadli do prvého radu jeho inaugurácie, neváhali obetovať milióny dolárov a dávky chvály, aby si zabezpečili sľúbené daňové úľavy a dereguláciu. Od začiatku však bolo jasné, že technologickí titáni a Trumpova tvrdá MAGA základňa neťahajú za jeden povraz.

D. Trump okrem boja proti imigrácii a inflácii sľuboval aj „veľké a krásne“ clá. V prvom funkčnom období ich zaviedol, no katastrofa sa nekonala – preto ich technologickí magnáti spočiatku ignorovali. Tentoraz však prezident zatlačil na pílu. Napriek varovaniam ekonómov z oboch táborov, Federálneho rezervného systému aj priemyselných lídrov vrátane Elona Muska, spustil colnú ofenzívu.

Viceprezident JD Vance síce prezidenta oddane podporuje, no jeho vlastné priority sú nejasné – okrem očividného odporu voči Európskej únii.

Biely dom sa síce 22. apríla pokúsil zmierniť škody: poprel špekulácie o odvolaní šéfa Fedu Jeroma Powella a naznačil, že colné sadzby voči Číne by sa mohli znížiť. Pochybnosti však zostávajú.

D. Trump po týždňoch „colných hier“ oživuje svoj ďalší mimoriadny sen: úplne zrušiť federálne dane z príjmu a nahradiť ich príjmami z ciel.

„Zarobíme veľa peňazí a znížime dane pre obyvateľov tejto krajiny,“ povedal D. Trump v nedeľu večer pred nástupom do Air Force One po účasti na pohrebe pápeža Františka. „Bude to chvíľu trvať, ale je možné, že dane úplne znížime. Myslím si, že clá budú stačiť na to, aby nahradili daň z príjmu.“

Škody už nemožno prehliadať

Voliči aj trhy však začali nervóznieť až po tom, čo clá zasiahli akcie, zamestnanosť a dôchodkové úspory. Právne kroky podnikajú najmä odbory a skupiny na ochranu občianskych práv. D. Trump neváha zasahovať ľudom do súkromia.

Frustrovaný E. Musk dokonca nazval prezidentovho poradcu Petra Navarra „totálnym idiotom“. A nie je jediný, kto stráca trpezlivosť.

Súdy, Kongres a mocenské hry

Americký systém bŕzd a protiváh má čeliť prezidentskej svojvôli. Kongres však mlčí. Nič neurobil na ochranu práv občanov ani na obranu vlastných právomocí, ktoré D. Trump systematicky podkopáva. Republikáni, ktorí majú len tesnú väčšinu, sa boja odvety a radšej sa prizerajú.

Súdy medzičasom zablokovali niektoré Trumpove kroky, no šlo o predbežné opatrenia – rozhodnutia vo veci samej ešte len prídu. Americký prezident navyše obchádza bežný proces a žiada najvyšší súd o rýchle verdikty. A ten mu často vychádza v ústrety.

Ako nakoniec rozhodne najvyšší súd v kauzách, ako je deportácia migrantov bez súdu či obmedzenie práv občanov, nie je isté. Šesť zo šiestich sudcov je konzervatívnych, mnohí až radikálne. A súd už 1. júla 2024 prezidentovi priznal takmer úplnú imunitu. Hlavný sudca nechce riskovať konflikt s Bielym domom.

Trpezlivosť miliardárov sa míňa