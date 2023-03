Situácia musela byť veľmi vážna. Švajčiarska centrálna banka a regulátor Finma od stredy horúčkovito pracovali na tom, aby do konca víkendu zachránili upadajúcu druhú najväčšiu domácu banku, Credit Suisse. V nedeľu večer sa im to podarilo a dohoda je pripravená na podpis. Nie všetci sú s ňou spokojní.

V piatok guvernér NBS Peter Kažimír písal, že ECB si môže dovoliť zvyšovať sadzby, lebo banky sú zdravé. „Môžeme pokojne spávať,“ uviedol. Dôvodom sú stress-testované európske banky, ktorých zdravotné parametre sú násobne lepšie ako v roku 2008.

Stress-testovaná však bola aj Credit Suisse ako jedna z 30 systémovo dôležitých globálnych bánk. Napriek tomu, že spĺňala kapitálové požiadavky, nestačilo to.

Na záchranu banky nestačila ani 54-miliardová kreditná linka švajčiarskej centrálnej banky (SNB). Dlhopisy Credit Suisse naďalej klesali a jej akcie sa nedokázali odraziť vyššie. Podľa informácií totiž banka denne prichádzala o depozitá v objeme 10 miliárd frankov. A to neustojí žiadna inštitúcia.

Keď sa stratí dôvera, žiadna banka nie je bezpečná – či zo Švajčiarska alebo eurozóny. Pri takomto výbere vkladov a neschopnosti prefinancovávať svoje aktivity by Credit Suisse (CS) už nemusela vydržať do konca budúceho týždňa.

Švajčiarska vláda, centrálna banka aj regulátori preto konali. Možností nebolo veľa. Krach systémovo dôležitej banky neprichádza do úvahy. Jej znárodnenie by bol tiež príliš tvrdý oriešok. Jediným riešením bolo spojenie dvoch najväčších bankových inštitúcií v krajine. Či sa im to páči, alebo nie.

Švajčiarsko si tu nemohlo dovoliť zlyhať. Ide o krajinu so suverénne najväčším podielom bankových aktív voči svojmu HDP. Ten presahuje 500 percent. Druhá krajina v poradí je Spojené kráľovstvo s polovičným podielom. V stávke, ktorá sa objavila z týždňa na týždeň, išlo o prestíž a budúcnosť krajiny ako bankovej veľmoci. UBS ani Credit Suisse nemali na výber.