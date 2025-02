Akcie Alibaby (BABA) vzrástli oproti svojim januárovým minimám o viac ako 46 %, čím výrazne prekonali nielen domácich rivalov, širšie čínske indexy, ale dokonca aj americké technologické giganty. Zatiaľ čo sa Wall Street naďalej sústreďuje na Magnificent 7 a postupne presúva svoju pozornosť na spoločnosti, ktoré dokážu úspešne monetizovať AI, Alibaba nenápadne predviedla pozoruhodný come-back. Tento čínsky e-commerce gigant ťaží z prelomových AI technológií, strategického partnerstva s Apple a stále podhodnotených akcií.

Toto oživenie je pritom v ostrom kontraste s nedávnou turbulentnou minulosťou. Koncom roka 2020 spustila verejná kritika regulačných orgánov zo strany spoluzakladateľa firmy Jacka Maa sériu zásahov, ktoré zastavili IPO Ant Group a vrhli tieň na celý čínsky technologický sektor. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov čelila Alibaba regulačnému tlaku, narušeniam spôsobenými pandémiou a spomalením spotrebiteľskému dopytu. Cena jej akcií sa prepadla zo svojho historického maxima o viac ako 75 %.

Medzitým konkurenti ako Pinduoduo a JD.com postupne oslabovali jej dominanciu v e-commerce segmente. Interná reštrukturalizácia spoločnosti a rozdelenie na šesť obchodných jednotiek bola síce strategicky premyslená, no pridala ďalšiu vrstvu neistoty. “Rok 2025 však prináša iný príbeh. Peking sa presunul k prorastovým politikám, hlavný e-commerce biznis Alibaby sa stabilizuje a jej investície do AI začínajú prinášať ovocie. Výsledkom je, že jej akcie už investori nemôžu ignorovať,” hovorí Charu Chanana, hlavná investičná strategička Saxo Bank.

AI model Qwen od Alibaby je lacnejší a efektívnejší ako DeepSeek

Globálne preteky v oblasti umelej inteligencie naberajú na obrátkach. Zatiaľ čo Nvidia, Meta a OpenAI zapĺňajú titulky, Alibaba so svojím modelom Qwen 2.5 Max ticho vyrástla na jedného z hlavných hráčov. Nedávne benchmarkové testy ukazujú, že Qwen prekonáva ChatGPT 4o od OpenAI, LLaMA od Meta a V3 od DeepSeek. “Vďaka vládnej podpore domáceho AI vývoja a zabehnutej cloudovej infraštruktúre má Alibaba silnú pozíciu získať dominanciu v tomto sektore. Ak DeepSeek bude naďalej strácať dynamiku, Alibaba by mohla využiť výhodu prvého hráča v kľúčových odvetviach, ako sú logistika, maloobchod a výroba,” myslí si expertka Saxo Bank.

Ambície Alibaby v oblasti umelej inteligencie získali obrovskú dôveryhodnosť najmä po oznámení, že Apple bude v Číne využívať modely Alibaby pre AI služby v iPhonoch. Toto partnerstvo nie je len marketingovým ťahom. Keďže iPhony majú v Číne významný trhový podiel, cloudové služby Alibaby budú poháňať kľúčové AI funkcie pre milióny užívateľov. S rastúcim využívaním AI služieb medzi čínskymi spotrebiteľmi by mohla cloudová divízia Alibaby zaznamenať výrazný nárast využitia a tržieb. “Ak sa AI technológia od Apple uchytí, toto partnerstvo by mohlo upevniť postavenie Alibaby ako hlavného poskytovateľa AI infraštruktúry v regióne,” hovorí Charu Chanana.

Aj keď je AI hlavným buzzwordom, Alibaba sa môže spoľahnúť aj na svoj stabilizujúci sa e-commerce biznis, ktorý je jej hlavným zdrojom zisku. Najnovšie správy naznačujú zlepšujúcu sa spotrebiteľskú náladu a rastúce online výdavky, najmä na platformách Taobao a Tmall. Doteraz boli síce sklamaním, ale rast cloudových príjmov by mohol získať nový impulz vďaka partnerstvu s Apple a rastúcemu dopytu po AI riešeniach v podnikovej sfére. “Analytici očakávajú 24 % rast zisku na akciu (EPS) v roku 2025 a spomalenie kapitálových výdavkov,” dodáva odborníčka Saxo Bank.

Neistota v podobe ciel

Neistota okolo ciel si vyžaduje opatrnosť pri investíciách do Číny. “Nedávne zavedenie 10 % cla a zrušenie „de minimis“ oslobodenia od cla by síce mohlo zasiahnuť lacné e-commerce dovozy, no geograficky diverzifikovaná prítomnosť Alibaby by jej mohla pomôcť zmierniť tento dopad. Na rozdiel od PDD, ktorá sa pri svojich dodávkach cez Temu silne spolieha na americký trh, Alibaba vybudovala globálnejšiu dodávateľskú site,” vysvetľuje investičná strategička banky.

Táto medzinárodná diverzifikácia by mohla chrániť zahraničné operácie Alibaby a umožniť jej udržať cenovú výhodu na kľúčových trhoch. Dodáva, že ak by sa clá ešte zvýšili, investori by mohli začať uprednostňovať Alibabu pred konkurentmi, ktorí sú viac závislí od USA.

Alibaba zostáva relatívne lacná

Aj po nedávnom raste jej akcií sa Alibaba obchoduje len pri 12-násobku očakávaných ziskov, čo je pod jej päťročným priemerom 14,6-násobku. Zároveň sú jej akcie výrazne lacnejšie v porovnaní s americkými technologickými konkurentmi. Pre porovnanie, Amazon sa obchoduje pri viac ako 30-násobku, aj keď obe spoločnosti prevádzkujú podobne rozsiahle e-commerce a cloudové biznisy. “S obnovujúcim sa rastom ziskov vyzerá ocenenie Alibaby stále atraktívnejšie pre investorov, ktorí hľadajú podhodnotenú technologickú akciu s AI potenciálom,” dodáva Charu Chanana zo Saxo Bank.

Charu Chanana Charu Chanana je marketingová strategička Saxo Markets so sídlom v Singapure. Má viac ako 10-ročné skúsenosti na finančných trhoch, naposledy ako vedúca ázijská ekonómka v Continuum Economics, kde jej kompetencie zahŕňali makroekonomické analýzy pre rozvíjajúce sa ázijské krajiny s kľúčovým zameraním na Indiu a juhovýchodnú Áziu. Je odborníčkou na analýzu a monitorovanie vplyvu domácich a vonkajších makroekonomických šokov na región. Charu sa umiestnila na vysokom mieste v prieskumoch predpovedí agentúry Bloomberg a médiá s ňou pravidelne konzultujú názory na trhy a ekonomiky. Bola široko citovaná v článkoch v tlači a často sa objavuje na CNBC, Bloomberg TV a Channel News Asia a v singapurských obchodných rádiách.