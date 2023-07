V podstate je to mimoriadne zaujímavá situácia. Ministerstvo financií SR, ktorého hlavou úlohou by malo byť stráženie rozpočtovej zodpovednosti, nahlas hovorí, že Slovensko si momentálne nemôže dovoliť vyrovnaný rozpočet. Podobné slová by neprekvapili, keby na čele rezortu stál pár mesiacov pred voľbami politik usilujúci sa o znovuzvolenie.

Michal Horváth je však úradnícky minister a hlavne rešpektovaný ekonóm, rozhodne nemá dôvod populisticky sa prihovárať voličom popieraním ekonomických pravidiel v štýle legendárnej vety Jána Ľuptáka: „z vašich grafov sa nenajeme“. Rezort pod jeho vedením dokonca ponúka vlastné grafy, prečo byť rozpočtovo rozšafnejší, inak sa nenajeme.

Hrozba recesie a prepúšťania

Na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu je potrebné „zvýšiť príjmy štátu alebo znížiť výdavky až o 4,8 percenta HDP,“ vypočítal rezort. Úspory by v praxi znamenali prepad reálneho HDP o štyri percentá, 45-tisíc ľudí by stratilo zamestnanie a reálne mzdy by poklesli o 5,3 percenta.