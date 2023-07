Ministerstvo financií SR pripravuje silný konsolidačný plán, ktorý prinesie optimálne opatrenia na príjmovej aj výdavkovej strane. „Je to jediná cesta, ako naše financie dostať do bezpečného pásma,“ uviedol rezort financií na sociálnej sieti.

Vyrovnaný rozpočet si podľa ministerstva financií aktuálne nemôžeme dovoliť, a to aj napriek povinnosti ho predložiť. Spôsobil by totiž úpadok ekonomiky aj hospodárstva. „Na jeho dosiahnutie by sme museli zvýšiť príjmy štátu alebo znížiť výdavky až o 4,8 percenta hrubého domáceho produktu, to znamená prepad reálneho hrubého domáceho produktu o štyri percentá,“ upozorňuje ministerstvo. Prácu by po takomto kroku na Slovensku stratilo 45-tisíc ľudí a reálne mzdy by klesli o 5,3 percenta. „Aby sme sa vyhli tomuto scenáru, potrebujeme buď vládu s dôverou alebo novelu zákona o dlhovej brzde, na ktorej modernizácii rovnako pracujeme,“ uviedlo ministerstvo.