Donald Trump o vyvolal vlnu neistoty na finančných trhoch. Investori sa začínajú obávať nielen recesie, ale aj strate dôvery voči USA ako obchodnému partnerovi. Trump chce prinútiť výrobcov, aby presunuli produkciu do USA, no je to „mimoriadne drahý a málo realistický plán“.

V podcaste zaznievajú varovania, že kombinácia ciel, geopolitických sporov a finančného chaosu môže spustiť ďalšiu krízu. Investori sa presúvajú k bezpečným aktívam – ako sú zlato, nemecké štátne dlhopisy alebo švajčiarsky frank.

Domácu časť podcastu tvorí analýza verejných financií SR. Napriek tomu, že štát plánuje konsolidáciu, slovenský dlh sa môže predražiť až na 3,5 miliardy eur ročne. Úroky na nové emisie stúpajú, pričom vláda odkladá reformy a zvyšuje výdavky.

Podcast uzatvára úvahou, že svet vstupuje do éry, kde ekonomická a politická neistota budú štandardom. Investori, firmy aj štáty budú musieť reagovať rýchlejšie a premyslenejšie – lebo chyby sa v tomto prostredí rátajú v miliardách.