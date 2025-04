Trhové výkyvy spôsobené Trumpovými clami priniesli najväčším americkým bankám takmer 37 miliárd dolárov v obchodných výnosoch. Znamená to najlepšie štvrťročie za viac než desať rokov. JPMorgan dosiahol rekord, keď tržby z obchodovania s akciami vzrástli o 48 %, Goldman Sachs prevzal prvenstvo so 4,19 miliardy USD z obchodovania s akciami a Morgan Stanley takisto zaznamenal silný rast o 45 %. Bank of America a Citi sa k tomu pridali s výraznými ziskami z obchodovania, keď investori preusporiadavali svoje portfóliá v reakcii na turbulentné trhové podmienky.

“Investori by však mali zostať obozretní. Tieto pozoruhodné obchodné výnosy odrážajú dočasnú volatilitu – nie nevyhnutne udržateľnú silu. Sú len jednou časťou väčšieho ekonomického obrazu. Obri z Wall Street zverejnili výsledky za prvý štvrťrok uprostred víru agresívnej tarifnej stratégie Donalda Trumpa a rastúcich obáv z recesie. Na prvý pohľad banky využili volatilitu trhu na mimoriadne obchodné zisky, no pod povrchom badať opatrnosť a neistotu,“ varuje Jakob Falkencrone, globálny vedúci investičnej stratégie zo Saxo Bank.

V ostrom kontraste s eufóriou z obchodovania banky zaznamenali znepokojujúce signály v oblasti úverovania a fúzií. Wells Fargo nedosiahla očakávané zisky, keď slabý dopyt po úveroch naznačil rastúcu opatrnosť spotrebiteľov aj firiem. Goldman Sachs zaznamenal 8 percentný pokles výnosov z investičného bankovníctva, keď spoločnosti odkladali fúzie a primárne emisie akcií pre ekonomickú neistotu.

Aj banky, ktoré potvrdili odolnosť spotrebiteľov, vyjadrili iba opatrný optimizmus. Bank of America poukázala na dobrú úverovú bonitu a mierny 4 percentný rast spotreby domácností, zatiaľ čo Citi síce dosiahla rekordné príjmy v oblasti osobného bankovníctva, no zároveň výrazne zvýšila rezervy na krytie nesplácaných úverov ako preventívne opatrenie pred možnými budúcimi problémami.

Wall Street opatrne kormidluje cez búrku

Výkonní riaditelia bánk sa počas prezentácií výsledkov vyjadrovali veľmi opatrne. Jamie Dimon z JPMorgan otvorene varoval pred „značnou turbulenciou“, pričom zdôraznil geopolitické napätie a neistotu okolo obchodnej politiky. David Solomon z Goldman Sachs odporučil investorom vyčkať, kým sa situácia v politike viac nevyjasní, čo odráža širšiu úroveň úzkosti v sektore. Generálna riaditeľka Citi Jane Fraser síce oslavovala silné výsledky, no zároveň upozornila na riziká súvisiace s nepredvídateľnou tarifnou politikou Donalda Trumpa.

Zmiešané výsledky bánk jasne poukazujú na tri kľúčové fakty pre investorov. Rekordné zisky z obchodovania, poháňané volatilitou, sú síce pôsobivé, no zo svojej podstaty krátkodobé. Opatrnosť v úverovaní a stagnujúce firemné transakcie naznačujú hlbšie ekonomické obavy. Varovania bankových riaditeľov podčiarkujú reálnu neistotu ohľadom budúcich vyhliadok rastu. “Výsledky bánk za tento štvrťrok jasne pripomínajú, že pod ligotavým povrchom Wall Streetu sa skrývajú skutočné ekonomické obavy, opatrní spotrebitelia a firmy, ktoré sa zdráhajú podstupovať veľké riziká. Trumpove obchodné politiky naďalej vyvolávajú nepokoj na globálnych trhoch, a preto by investori mali tlmiť nadšenie z krátkodobých ziskov a zamerať sa na rozumné a diverzifikované stratégie,” hovorí expert Saxo Bank.

Jacob Hvidberg Falkencrone So skúsenosťami v oblasti tvorby portfólií, investičných stratégií, makroekonómie a trhových dynamík sa špecializuje na pretváranie zložitých finančných konceptov do jasných a praktických poznatkov prispôsobených investorom na všetkých úrovniach. Ako zástanca demokratizácie investovania sa snaží inšpirovať dôveru a umožniť inteligentnejšie investovanie prostredníctvom efektívnej komunikácie.