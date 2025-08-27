Európsky automobilový priemysel, vystavený rastúcemu napätiu v obchodných vzťahoch s USA a silnejúcej konkurencii z Číny, sa stáva terčom finančných špekulantov. Nedávna dohoda o znížení amerického cla na európske autá z 27,5 percenta na 15 percent síce priniesla dočasnú úľavu, no pretrvávajúce štrukturálne výzvy udržujú automobilky v stave neistoty.
Hoci viaceré z nich sľúbili výstavbu výrobných závodov priamo v USA, realita je zložitejšia - väčšina prevádzok je stále závislá od dovozu komponentov, na ktoré sa clá taktiež vzťahujú. Firmy preto zostávajú zraniteľné a ich dlhodobé plánovanie je výrazne obmedzené.
Vplyvy na zisky sú pritom už citeľné. V prvých šiestich mesiacoch roka vykázal Stellantis stratu 300 miliónov eur v dôsledku amerických ciel, pričom za celý rok automobilka očakáva, že clá znížia jej zisk až o 1,5 miliardy eur. Volkswagen v rovnakom období zaznamenal stratu 1,3 miliardy eur, ktorú pripisuje obchodnej vojne, a spolu s Porsche a Mercedes-Benz znížil svoje prognózy zisku.
Ani americkí výrobcovia však neostali bez ujmy. General Motors a Ford očakávajú, že ich tohtoročné zisky klesnú v dôsledku ciel o 3,5 miliardy a dve miliardy dolárov. Francúzska spoločnosť Valeo, ktorá dodáva diely pre veľké automobilky, je medzitým priamo zasiahnutá spomaľujúcim sa dopytom, pričom oslabený dolár ju má v tomto roku stáť takmer miliardu eur.
Investiční žraloci cítia krv
Napriek už viditeľným stratám analytici varujú, že to najhoršie môže ešte len prísť. Mnohé spoločnosti si totiž v očakávaní obchodných dohôd vytvorili veľké zásoby tovaru na dovoz do USA, takže plný vplyv ciel sa v ich súvahách ešte neprejavil.
„Je ťažké si predstaviť, že by sa európske automobilky odrazili od dna. Okrem vysokých ciel zaostávajú za svojimi čínskymi konkurentmi aj v technológiách a vývoji elektromobilov. To, čo zažívajú, je dlhodobý úpadok,“ tvrdí pre britský magazín Financial Times Craig Cameron, senior viceprezident spoločnosti Franklin Templeton.
Tieto obavy sa odrážajú aj na finančných trhoch, kde rastie počet takzvaných krátkych pozícií – teda stávok na pokles hodnoty akcií. Podľa údajov spoločnosti Breakout Point patrí spomínaný dodávateľ Valeo medzi najviac „shortované“ akcie v Európe, pričom od začiatku roka sa počet týchto pozícií v samotnom automobilovom sektore zvýšil o tretinu.
Investori, vrátane londýnskych fondov Kintbury a Marshall Wace, ale aj amerických gigantov ako Millennium, Citadel a DE Shaw, už stavili proti odvetviu viac ako 300 miliónov eur. Najväčšiu stávku však uzavrel newyorský hedžový fond Jericho, ktorý investoval viac ako sto miliónov eur do poklesu akcií Stellantis. Správca aktív BlackRock zase drží pozíciu voči Volvo Cars v hodnote 75 miliónov eur.
Ide o trend, ktorý pokračuje už minimálne od minulého roka, keď sa akcie popredných automobiliek začali prepadať. Napríklad akcie Stellantis stratili za posledných 12 mesiacov viac ako 40 percent svojej hodnoty, kým akcie Volvo Cars klesli približne o tretinu. Hoci Volkswagen a Valeo si v rovnakom období pripísali menšie zisky, od svojho postpandemického vrcholu sú stále o viac ako polovicu nižšie.