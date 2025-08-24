Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová obhajuje kompromis v colnom spore, na ktorom sa dohodla Európska únia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Dohoda znamená „stabilitu a predvídateľnosť namiesto eskalácie a konfrontácie“, napísala v príspevku, ktorý uverení v pondelok (25. 8.) denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

„Predstavme si na chvíľu, že by sa dve najväčšie ekonomiky demokratického sveta nedohodli a začali by obchodnú vojnu. To by oslavovali len v Moskve a Pekingu,“ uviedla Leyenová. Dohodu, ktorá počíta s americkým clom vo výške 15 percent na väčšinu dovozu z EÚ, označila za dobrú, hoci nie dokonalú. „S recipročnými clami na našej strane by sme riskovali vypuknutie nákladnej obchodnej vojny s negatívnymi dôsledkami pre našich zamestnancov, spotrebiteľov a náš priemysel,“ napísala.

Vyjednávacia stratégia Komisie podľa kritikov viedla k dohode, ktorá poskytuje Spojeným štátom lepšie podmienky ako sú tie, ktoré platia pre spoločnosti z EÚ. Komisia súhlasila s dohodou aj pod tlakom obáv, že Spojené štáty splnia svoje hrozby a v prípade krachu rokovaní zavedú na európsky tovar 30-percentné clo s účinnosťou od 1. augusta.

WA 6 archív Brusel - Na archívnej snímke z 15. mája 2025 eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič prichádza na zasadnutie ministrov obchodu členských krajín EÚ v Bruseli. Šefčovič po pondelňajšom bruselskom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obchod, skontaktoval svojich partnerov na americkej strane, aby rokovali o clách. V pondelok večer 14. júla 2025 telefonoval s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom a americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Gre
