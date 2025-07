Akcie Trump Media & Technology Group (DJT) v pondelok vyskočili o viac než päť percent. Firma oznámila, že nakúpila bitcoin a súvisiace cenné papiere za dve miliardy dolárov.

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Truth Social, streamovaciu platformu Truth+ a pripravuje fintech značku Truth.Fi, týmto krokom zavŕšila májový plán premeniť sa na tzv. bitcoinovú pokladnicu.

Po tejto investícii tvorí bitcoin až dve tretiny z jej celkových aktív vo výške troch miliárd dolárov. A to nie je všetko – ďalších tristo miliónov firma vyčlenila na opčné nákupy spojené s kryptomenami. „Napĺňame našu stratégiu, ako sme sľúbili. Budujeme bitcoinovú pokladnicu. Tieto aktíva zabezpečujú finančnú slobodu, chránia nás pred diskrimináciou zo strany bánk a prinesú synergie s tokenom, ktorý plánujeme zaviesť v ekosystéme Truth Social,“ vyhlásil generálny riaditeľ Trump Media Devin Nunes.

Trump & kryptomeny: láska na druhý pohľad

Donald Trump sa do krypta pustil vo veľkom práve v čase, keď Washington mení legislatívu v prospech tohto odvetvia. V piatok podpísal zákon Genius Act, ktorý prvýkrát zavádza federálny rámec pre tzv. stablecoiny – digitálne meny kryté dolárom. Pre kryptosektor je to historický míľnik a jasný signál: dvere sú otvorené.

D. Trump zároveň podporil vznik startupu World Liberty Financial, ktorý spoločne s BitGo uviedol na trh svoj vlastný stablecoin krytý dolárom s názvom USD1. Pod projektom sú podpísaní aj jeho synovia.

Inšpirácia menom Saylor

Trump Media plánuje celkovo získať 2,5 miliardy dolárov na ďalšie nákupy bitcoinu – cez kombináciu predaja akcií a vydania dlhu. Rovnakú taktiku rozbehol ešte v roku 2020 Michael Saylor, keď z MicroStrategy spravil prvého „korporátneho veľrybára“ v bitcoine. Jeho príklad nasledovali desiatky ďalších firiem – niektoré aj s rodinnými väzbami na Bielom dome.

Akcie lietajú, ale aj padajú

Hoci akcie DJT v pondelok prudko poskočili, ide zatiaľ len o ďalší záchvev v inak divokej jazde. Burzoví špekulanti stavajú na tom, že ide o signál: Trump to s bitcoinom myslí vážne. A čo viac — chce z neho spraviť uznané a „bezpečné“ aktívum vo svete veľkých financií.

Skôr než však nadšene prikývnu, mali by sa zamyslieť nad tým, nakoľko sú Trumpove nápady skutočne udržateľné, prakticky uskutočniteľné a či to celé nemôže napokon dopadnúť presne naopak, než si prezident želá. Kryptomeny si síce našli cestu do Washingtonu, no či tam aj prežijú, ostáva otvorené. Od májového oznámenia Trumpovej bitcoinovej stratégie spadli o 25 percent. Od začiatku roka strácajú až 45 percent.

A hoci sa firmám, ktoré kopírujú jednoduchú stratégiu – nakúpiť bitcoin a zaradiť ho aj formálne do účtovníctva, často na chvíľu darí na burze, shortselleri ostávajú skeptickí. Koľko z týchto krypto snov sa nakoniec rozplynie?