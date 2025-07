Kryptomeny už nie sú len výstrelkom geekov či snom libertariánov. Wall Street aj tradiční bankári ich začínajú brať vážne. Stablecoiny sa udomácňujú aj v samotnom jadre amerických platobných systémov.

Počas týždňa prezývaného „Crypto Week“ sa na výsledkových hovoroch najväčších amerických bánk odohralo niečo nevídané. Šéf JPMorgan Jamie Dimon, generálny riaditeľ Bank of America Brian Moynihan a CEO Citigroup Jane Fraser sa zhodli na jednej veci: digitálne doláre viazané na stablecoiny sú reálnou hrozbou pre tradičné bankovníctvo.

Stablecoiny – teda kryptomeny naviazané na dolár a kryté hotovosťou či krátkodobým štátnym dlhom – majú jednu veľkú výhodu: fungujú 24/7, sú rýchle, lacné a programovateľné. A to robí z klasických bánk zrazu pomalého dinosaura.

„Snažia sa nám prebrať platobné systémy,“ vyhlásil J. Dimon o fintech firmách. „Musíme byť na pozore.“

Banky vracajú úder

Zatiaľ čo J. Dimon vyzýva k opatrnosti, JPMorgan aj Citigroup už vyvíjajú vlastné blockchainové alternatívy – tzv. deposit tokens. Tie majú priniesť výhody stablecoinov, ale v prostredí regulovaného bankovníctva. Šéfka Citigroup Jane Fraserová naznačila, že banka zvažuje aj vydanie vlastného stablecoinu, správu rezerv či úschovu digitálnych aktív.

„Digitálne aktíva sú ďalším krokom v evolúcii platieb a likvidity,“ povedala. „Naši klienti chcú riešenia, ktoré fungujú naprieč bankami, krajinami a aktívami – neustále, bezpečne a bez zbytočných komplikácií.“

Bank of America zatiaľ vyčkáva, no jej generálny riaditeľ Brian Moynihan jasne deklaroval, že ignorovanie vývoja by mohlo viesť k odlivu klientov. Aj menšie banky ako PNC Financial plánujú protiofenzívu: vytvoriť odvetvový stablecoin, ktorý by konkuroval súkromným projektom ako USDC od spoločnosti Circle.

Kongres dáva stablecoinom zelenú

Zatiaľ čo banky vymýšlajú novú stratégiu, ktorá ich uchráni pred prepadom tržieb, Kongres vo štvrtok schválil historický zákon, ktorý po prvý raz zavádza federálnu reguláciu stablecoinov v USA. Podporovaný republikánmi a osobne lobovaný Donaldom Trumpom, nový zákon legitimizuje trh v hodnote 265 miliárd dolárov a otvára cestu jeho prudkému rastu. Citigroup odhaduje, že do roku 2030 môže stablecoinový trh narásť až na 3,7 bilióna dolárov.

Zákon vyžaduje, aby emitenti držali rezervy v bezpečných, krátkodobých aktívach a podliehali štátnej alebo federálnej kontrole. Podľa Eswara Prasada z Brookings Institution ide o „ľahkú reguláciu, ktorá ale prináša odvetviu vytúženú legitimitu“.

Trump ako krypto kráľ

Zákon je aj politickým víťazstvom Donalda Trumpa, ktorý stablecoiny zaradil do svojej „Crypto Week“ legislatívnej ofenzívy. Jeho vzťah ku kryptu však zďaleka nie je len ideový. Vďaka vlastným projektom a investíciám si podľa Bloomberg Billionaires Index pripísal na účet vyše 620 miliónov dolárov.

Patria medzi ne firmy ako World Liberty Financial, ktoré vydávajú vlastné tokeny aj stablecoiny. Niektorí demokrati sa síce pokúsili presadiť doložku, ktorá by zabránila verejným činiteľom podnikať v stablecoinovom biznise, no bez úspechu.

Kto z toho vyťaží?

Ktoré americké firmy sa zvezú na vlne stablecoinového boomu — a ktoré akcie by mal mať bystrý investor určite v hľadáčiku? Ako môže stablecoinový boom ovplyvniť slovenské banky, fintech startupy a budúcnosť eura?