Trhová realita prekvapila aj skúsených matadorov z Wall Street. Ich pôvodné prognózy na aktuálny rok zlyhali a len mizivé percento analytikov predvídalo negatívny vplyv obchodnej politiky prezidenta Donalda Trumpa na akciové trhy.

V reakcii na potenciálne negatívne následky na hospodársky rast revidovali stratégovia svoje koncoročné ciele pre americký akciový index S&P 500. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Bloomberg od januára znížili priemerný koncoročný cieľ o 7,5 percenta, čo prevyšuje aj redukcie odhadov zaznamenané počas pandémie covidu.

„Trumpove extrémne kroky v oblasti svetového obchodu nás zaskočili. Namiesto toho, aby sa zapojil do rokovaní, uplatňuje politiku hrubej sily,“ priznal Julian Emanuel, stratég zo spoločnosti Evercore, v rozhovore pre agentúru Bloomberg.

Napriek tomu analytici očakávajú zotavenie, pričom v priemere predpokladajú, že index S&P 500 do konca roka posilní o 14 percent.

Pôvodné prognózy spred šiestich týždňov počítali s rastom hrubého domáceho produktu Spojených štátov o 2,3 percenta. Zavedenie ciel však prinútilo ekonómov prehodnotiť svoje očakávania na menej optimistických 1,8 percenta, čím sa podlomil pozitívny sentiment na akciových trhoch. Pozornosť Wall Street sa teraz upiera na nadchádzajúce výsledky hospodárenia amerických firiem.

Očakávania naznačujú, že spoločnosti zahrnuté v indexe S&P 500 by mali v roku 2025 dosiahnuť rast ziskov o 8,7 percenta. Hoci ide o korekciu smerom nadol z pôvodne predpokladaných 13 percent, stále ide o úroveň, ktorá prekonáva priemerný ročný rast ziskov za poslednú dekádu.

V podnikateľskom sektore však prevláda opatrnosť. Svedčí o tom aj rozhodnutie spoločnosti Delta Air Lines stiahnuť celoročnú finančnú prognózu. Rovnako spoločnosť CarMax prehodnotila časové rámce na splnenie svojich finančných cieľov. Na vysokú mieru neistoty upozornil aj maloobchodný gigant Walmart, zatiaľ čo výrobca džínsov Levi Strauss priznáva pretrvávajúce obavy z vplyvu ciel, najmä tých uvalených na Čínu, ktoré zostávajú v platnosti aj po ich nedávnom pozastavení.

Hoci spoločnosť minulý týždeň predstavila silné finančné výsledky, jej akcie napokon klesli o osem percent, keď investori zistili, že prognóza firmy ignoruje možné dôsledky obchodnej politiky.

No One Has A Clue:

-----------------------

Levi Strauss stock moves:April 7th to 10th:

Surge

Plunge

Surge

Minor Plunge

Minor Surge

------------------------

How will company managements give guidance when policy changes by the hour?

What analysis will sell side analysts release… pic.twitter.com/KzvhJ7uMCT