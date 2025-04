Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa chce uzavrieť 90 obchodných dohôd za 90 dní. Odborníci sa zhodujú, že to bude ťažké. Problémy s vyriešením prezidentovej obchodnej vojny sa objavujú už teraz, napísala agentúra Reuters.

Komisár EÚ pre obchod Maroš Šefčovič bude v pondelok (14. 4.) medzi prvými zahraničnými obchodnými predstaviteľmi, ktorí prídu do Washingtonu na naliehavé rokovania o odvrátení vysokých ciel oznámených Trumpom začiatkom apríla. EÚ patrí k najväčším obchodným partnerom USA, hodnota vlaňajšieho obojsmerného obchodu predstavovala takmer jeden bilión USD. Šefčovič však príde v čase, keď bude hlavný Trumpov vyjednávač pre clá, minister financií Scott Bessent, v Buenos Aires, aby vyjadril podporu argentínskym hospodárskym reformám. Celkový ročný objem obchodu Argentíny s USA pritom predstavuje iba 16,3 miliardy USD.

Bessentova pondelková neprítomnosť zdôrazňuje pochybnosti mnohých odborníkov o tom, ako efektívne môže administratíva riadiť toľko súbežných rokovaní a aké sú vyhliadky na dosiahnutie dohôd za 90 dní.

„Príprava týchto rozhodnutí bude vyžadovať seriózne rokovania," povedala bývalá hlavná vyjednávačka Úradu amerického obchodného splnomocnenca (USTR) Wendy Cutlerová. „Nie je možné, aby sme v tomto časovom rámci uzavreli komplexnú dohodu s niektorou z týchto krajín. "

Obchodný poradca Bieleho domu Peter Navarro v piatok televíznej stanici Fox New oponoval, že Bessent, obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer a minister obchodu Howard Lutnick by mohli úlohu splniť. Podľa neho je to možné. Nakoniec tiež bude hlavným vyjednávačom Trump a nič sa neuskutoční bez toho, aby sa na to starostlivo nepozrel, dodal.

Trump tento týždeň pre rad krajín o 90 dní pozastavil zavádzanie svojich nových vyšších ciel, ktoré označuje za recipročné. Prezident uviedol, že v tejto pauze chce umožniť krajinám uzavrieť s USA bilaterálne dohody. Rozhodnutie o zavedení ciel vyvolalo turbulencie na finančných trhoch, prepad akcií a predaj amerických štátnych dlhopisov, pre obavy z recesie a inflácie. Ceny zlata potom stúpli na rekordné hodnoty.

Podľa Cutlerovej situácia na finančných trhoch bude na Trumpov tím vyvíjať tlak, aby dosiahol nejaké rýchle víťazstvá. Dosiahnutie obchodných dohôd, ktoré uspokoja ako Trumpa, tak aj finančné trhy, je podľa nej obrovská úloha.

K chmúrnej nálade na finančných trhoch prispeli tento týždeň aj eskalujúce trenice s Čínou. Tá nedostala úľavu z nových ciel a rovnakou mierou zaviedla protiopatrenia.

Podľa Cutlerovej bude musieť Trumpov tím pravdepodobne uprednostniť dôležité krajiny a predĺžiť 90-dňový odklad pre ostatných. Dojednanie najmenšej z obchodných dohôd z Trumpovho prvého funkčného obdobia, ktorou bola revízia ustanovení o automobilovom priemysle a ocele v dohode o voľnom obchode medzi USA a Južnou Kóreou, trvalo viac ako osem mesiacov. Uzavretie komplexnej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou USMCA trvalo viac ako dva roky.

Koordinácia 90 rokovaní je jednou z prekážok pre administratívu, ktorá obmedzila počet zamestnancov. Mnohé dôležité pozície tiež stále nie sú obsadené, a ďalší úradníci sú často zaneprázdnení inými úlohami, upozorňujú diplomati.

Greer sa domnieva, že je možné všetky dohody uzavrieť. Prezident podľa neho bude rokovať a ak bude dohoda dobrá, zváži jej prijatie, ak nie, bude platiť clo. Televízii Fox News tiež povedal, že jeho 200-členný personál pracuje nepretržite, pretože si zo zahraničnými náprotivkami neustále vymieňa návrhy.

Ministerstvo financií má iba jedného ďalšieho vysokého úradníka potvrdeného Senátom, námestníka financií Michaela Faulkendera. Trump zatiaľ nikoho nenominoval ani na dôležitý post námestníka ministra pre medzinárodné záležitosti a túto funkciu zatiaľ vykonáva kariérny úradník. Taktiež USTR sa do veľkej miery spolieha na kariérnych zamestnancov a niekoľko dôležitých pozícií námestníkov nie je obsadených.

Ďalším komplikujúcim faktorom je neistota ohľadom postojov USA k obchodným záležitostiam, dodal ďalší diplomatický zdroj. Každý z hlavných obchodných poradcov Trumpa má podľa neho svoj názor. Niektoré krajiny, ako Británia či Austrália, rokovali s Trumpovou administratívou o obchode už od jeho januárovej inaugurácie, avšak bez väčšieho výsledku.