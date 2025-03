Ešte nedávno americký akciový trh suverénne lámal rekordy, pričom jeho globálni konkurenti zaostávali. Investori neváhali platiť prémiové ocenenie za americké akcie, dôverujúc v ich vysokú ziskovosť a robustný rastový potenciál. Dnes však nad Wall Street visí tieň neistoty. Obavy z ekonomického spomalenia a nepredvídateľnej obchodnej politiky Donalda Trumpa nútia investorov prehodnocovať svoje portfóliá a hľadať výhodnejšie príležitosti na svetových trhoch.

K zmene sentimentu prispieva aj pokles atraktivity tradične bezpečných aktív. Americký dolár, ktorý zvyčajne posilňuje v obdobiach trhovej neistoty, tentoraz oslabuje spolu s akciami. Dokonca ani americké štátne dlhopisy, historicky považované za bezpečný prístav, neposkytujú očakávanú úľavu. Vysoká inflácia udržiava ich výnosy na neobvykle vysokých úrovniach, a to aj napriek snahám Federálneho rezervného systému o zníženie úrokových sadzieb. Podobný trend zasahuje aj európske a japonské dlhopisy, ktoré sa dostávajú pod tlak rastúcich výnosov.

Burzy medzitým reagujú na presmerovanie kapitálu za Atlantik. Európsky index Stoxx 600 tento rok posilnil o 12 percent v dolárovom vyjadrení, zatiaľ čo nemecký DAX a hongkonský Hang Seng vzrástli o 19 percent. Najväčšie zisky pritom zaznamenali od januárovej inaugurácie Donalda Trumpa.

Za touto výkonnosťou stojí najmä priaznivejšie ocenenie medzinárodných akcií v porovnaní s americkým trhom. Pomer ceny k zisku (P/E) pre index S&P 500 sa obchoduje na úrovni 21-násobku očakávaného zisku, kým index Stoxx 600 dosahuje 15 a Hang Seng len 11. „Akcie s priaznivejšou valuáciou ponúkajú výhodu – majú obmedzený priestor na pokles a ak si firmy udržia ziskovosť, ich ocenenie bude menej volatilné než u nadhodnotených amerických náprotivkov,“ uvádzajú odborníci pre denník The Economist.

