Zlato sa už dlhšiu dobu ocitá na pomyselnom bode zlomu. Jeho hodnota by sa mohla výraznejšie zosunúť pod hranicu 1 900 dolárov za trojskú uncu alebo, naopak, vrátiť sa vysoko nad úroveň dvetisíc dolárov. Makroekonomický vývoj ďalších mesiacov prinesie viac svetla do vývoja cien drahého kovu. Viac argumentov nateraz hrá v prospech toho, že za žltý kov si bude potrebné priplatiť.

Dolár tromfol zlato

Pre mnohých bolo prekvapujúce, prečo cena zlata počas minulého inflačného roka klesala. Zlato predsa malo byť ochranou voči inflácii. Situácia je však o poznanie komplikovanejšia. Ukázalo sa, že zlato nie až takou silnou je ochranou voči inflácii ako voči systémovým rizikám. Malo totiž silného konkurenta – americký dolár.

Keď americká centrálna banka začala zvyšovať úrokové sadzby, dolár sa stával čoraz atraktívnejší. Aj keď sa mnohí investori pozerajú na aktuálnu infláciu a aktuálne úroky na vklady, kľúčom k investovaniu sú dlhodobé inflačné očakávania a výnosy na dlhopisoch. Rozdiel medzi očakávaným dolárovým výnosom na najbližších 10 rokov a inflačnými očakávaniami v USA na najbližších 10 rokov odzrkadľujú reálne 10-ročné úrokové výnosy.

Reálne výnosy začali so zvyšovaním úrokových sadzieb prudko rásť a začiatkom tohto roka zaznamenali úroveň viac ako dve percentá. Bola to najvyššia hodnota od globálnej finančnej krízy z roku 2008. Nákup dolárových dlhopisov je tak najatraktívnejší za posledných 15 rokov. Čo je však dôležité, je kladný, a to na úrovni dvoch percent. Každý, kto vlastní superbezpečné 10-ročné dlhopisy americkej vlády by tak mal v čistom v najbližšej dekáde zarobiť dve percentá. Ak drží zlato, nezarobí žiadny úrok. Dolár preto tromfol zlato.

Zlato tromfne dolár

Ak reálne úrokové sadzby ostanú vysoké, alebo budú ďalej rásť, zlato nemá veľkú šancu pokoriť americký dolár. Avšak je otázne, ako dlho vydrží americká ekonomika nápor najvyšších úrokových sadzieb za 15 rokov pri aktuálne rekordne vysokom dlhu zaťažujúcom ekonomiku. Skôr či neskôr príde recesia, čo bude tlačiť na znižovanie úrokových sadzieb.

Nižšie úrokové sadzby spôsobia, že reálne výnosy poklesnú a dolár stratí svoju atraktivitu, ktorú získa naopak zlato. Inak povedané, s oslabovaním ekonomiky bude zlato rásť. Ak príde recesia, bude rásť o to rýchlejšie. A aj to je dôvod, prečo zlato ostáva posledné mesiace stagnovať pod úrovňou dvetisíc dolárov. Je to o 300 dolárov za uncu viac ako pred rokom.

Avšak ani pri spomaľovaní ekonomiky nie je pohyb zlata voči doláru úplne jasne predpovedateľný, keďže závisí od viacerých faktorov. Jedným z nich je dolárová likvidita. Ak by sa stalo to, čo minulý október, keď existovala veľká zhánka po nedostatkových amerických dolároch, dolár by bol stále silný a voči zlatu by si udržoval prémiu. Avšak oba inštrumenty by posilnili voči euru, ktoré by v prípade problémov, tak ako to býva, strácalo.

Bankári bezhlavo nakupujú