Dostupnosť bývania hovorí, koľko štvorcových metrov si môže dovoliť človek kúpiť napríklad na hypotéku zo svojho platu. Byty ani domy sa však nepredávajú na metre. Pätnásť- či dvadsaťmetrové „balíčky bývania“ nie sú k dispozícii. Aj preto stojí za to pozrieť sa na to opačne – aký plat musíte mať, aby ste si mohli dovoliť byt v konkrétnej veľkosti či lokalite.

V hlavnom meste je dostupnosť bývania tradične najnižšia, a to aj napriek tomu, že platová hladina patrí k najnižším. Ani Bratislava však nie je homogénna. Kým najvyššie ceny realít sú v Starom Meste, v okrajových štvrtiach je cena za štvorcový meter niekoľkonásobne nižšia.

Sotva si niekto kúpi byt za priemernú cenu za celý kraj, hoci práve táto veličina sa v štatistikách používa najčastejšie. Podľa Národnej banky Slovenska bola v druhom kvartáli v Bratislavskom kraji priemerná ponuková cena za štvorcový meter 3 138 eur. V ponukách sú nehnuteľnosti, kde stojí meter 1 700 eur, no nájdeme aj cenovku 6 300 eur za štvorec. Dôležitá je lokalita.

Problémom už dvojizbák

Čo to v praxi znamená? Ak si chce osamelý človek kúpiť dvojizbový byt, v Petržalke si bude musieť pripraviť 178-tisíc eur, v Karlovej Vsi to bude len 149-tisíc. No dôvodom nie sú nižšie ceny, ale dispozícia bytu. Ponuka v Petržalke má 52 štvorcov, kým v Karlovke len 44. V skutočnosti je cena za meter vyššia v Karlovke.

Samozrejme, cenové ponuky sa rôznia aj v závislosti od poschodia, rekonštrukcie, hluku z ulice či trebárs občianskej vybavenosti v pešej dostupnosti. TREND na ilustráciu vyberal stredné cenové ponuky z portálu Reality.sk.

Na to, aby si človek mohol dovoliť spomínaný byt v Petržalke, bude musieť mať nasporených 20 percent kúpnej sumy, a aby na zvyšných 142-tisíc dostal úver, bude potrebovať čistý príjem 1 692 eur, čo je v hrubom zhruba 2 330 eur. V Karlovke postačí mať našetrených necelých 30-tisíc a na získanie hypotéky je potrebný čistý príjem 1 460, čo je v hrubom zhruba 1 980 eur.