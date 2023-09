Podstatou financovania na lízing je obstaranie majetku na základe nájomnej zmluvy, s vopred dojednaným právom kúpy prenajatej veci. Cena, za ktorú majetok získate do svojho vlastníctva, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb. Výšku splátky si pritom môžete navoliť sami. „Vďaka našej službe Voliteľná splátka si zákazník môže zvoliť, koľko bude mesačne platiť a určiť maximálnu dobu splácania. Na základe jeho možností pripravíme ponuku rôznych variantov splácania,“ vysvetľuje Ing. Vladimír Vajgel, Člen predstavenstva a Výkonný riaditeľ pre obchod a podporu predaja z ČSOB Leasing a.s.. Výšku splátky pritom spoločnosť garantuje po celý čas. Zďaleka to však nie je jediný dôvod, prečo sa oplatí obstaranie majetku cez finančný lízing.

Šetrí likvidné prostriedky

Na získanie lízingu vám postačí iba malá vstupná investícia. Vďaka tomu máte k dispozícii prostriedky na ďalšie investície a prevádzku podnikania. Ako podnikateľ môžete lízingové splátky využiť ako plne uznateľný daňový náklad. V prípade potreby máte všetky zmluvné dokumenty a splátkové kalendáre dostupné online na Zákazníckom portáli ČSOB Leasing.

Financovať môžete IT vybavenie i rôzne zariadenia či stroje

Prostredníctvom finančného lízingu pritom môžete financovať osobné a úžitkové automobily, elektromobily, nákladné automobily a autobusy, ako aj motocykle či štvorkolky. Netýka sa však iba vozidiel. Rovnako si môžete do mesačných splátok rozložiť splácanie potrebných zariadení, strojov či technológií. „V ponuke máme množstvo preverených jazdených vozidiel a použitých strojov, ktoré je taktiež možné financovať prostredníctvom Voliteľnej splátky,“ upresňuje Ing. Vladimír Vajgel.

Poistenie v cene splátky

Ako bonus si môžete svoj želaný majetok aj poistiť priamo pri podpise zmluvy. Poistné je rovnomerne rozvrhnuté do splátok a platí od momentu prevzatia majetku. Vybrať si môžete Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, Poistenie finančnej straty, Poistenie strojov a zariadení a rôzne doplnkové pripoistenia. Najvýhodnejšie sadzby poistenia vám zabezpečí ČSOB Leasing poisťovací maklér, ktorý výšku splátky poistného garantuje počas celej doby financovania.

Rýchly proces uzatvorenia zmluvy

Po vybratí predmetu financovania vám lízingová spoločnosť pripraví ponuku do 24 hodín a akceptuje doklady potrebné k financovaniu. Po prejdení schvaľovacím procesom a elektronickom podpise zmluvy si môžete majetok prevziať a plnohodnotne užívať. „Vďaka nášmu odbornému poradenstvu, celoslovenskej pobočkovej sieti a množstvu partnerských značiek, získate potrebné financovanie jednoducho a rýchlo,“ dodáva Ing. Vladimír Vajgel.



V prípade potreby ďalších informácií vám v ČSOB Leasing zodpovední obchodníci poradia a pomôžu nastaviť podmienky vhodné presne pre vás.