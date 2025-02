Majitelia Tesly stoja pred dilemou. Ich obľúbená značka už nie je len symbolom udržateľnosti, ale aj predmetom politickej agendy jej generálneho riaditeľa Elona Muska. Ten sa stal najvplyvnejším politickým darcom roka 2024 po tom, čo venoval 288 miliónov dolárov na podporu republikánskych kandidátov vrátane Donalda Trumpa.

Ako čerstvo menovaný šéf Oddelenia pre efektívnosť vlády (DOGE) presadzuje radikálne reformy, ktoré zahŕňajú redukciu federálnej administratívy, masové prepúšťanie a rušenie inkluzívnych programov. Jeho opatrenia síce vyvolali nadšenie medzi konzervatívnymi priaznivcami, no zároveň spustili vlnu súdnych sporov, informoval denník The Washington Post.

Rozdelená komunita

Jessica Caldwellová, analytička webovej stránky Edmunds, pozoruje, že majitelia Tesly sa delia na dve skupiny. Niektorí odmietajú podporovať značku spájanú s kontroverzným Muskom, zatiaľ čo iní dokážu oddeliť jeho osobu od produktov automobilky.

„Časť majiteľov hovorí: Moja Tesla je skvelá. S Muskom nemusím súhlasiť, no jeho osobu a značku si nespájam,“ opisuje Caldwellová.

Chris Terrell z Virgínie patrí do druhej skupiny. Ako dlhoročný nadšenec elektromobilov vyzýva ostatných, aby vnímali Teslu nezávisle od Muska. „Ak by Musk zajtra odstúpil, nálady proti Tesle by zmizli zo dňa na deň,“ tvrdí.

Väčšina majiteľov zároveň zdôrazňuje, že výber ich auta nebol politickým vyhlásením a že sa Tesly neplánujú vzdať. Pokiaľ ide o Muska, ten si z kritiky ťažkú hlavu nerobí. Keď sa ho investori na januárovej konferencii pýtali, či jeho politické postoje poškodzujú Teslu, odpovedal poukazom na svojich 127 miliónov sledovateľov na platforme X. „Možno nie som u niektorých ľudí obľúbený, ale počet mojich sledovateľov hovorí sám za seba,“ vyhlásil.

Nedávny prieskum Washington Post-Ipsos však ukázal, že len 34 percent Američanov podporuje jeho angažovanie vo federálnej politike. Medzi demokratmi je jeho podpora mizivá – až 85 percent s ňou nesúhlasí.

Rastúci odpor voči Muskovi

Niektorí v Muskovom politickom posune našli obchodnú príležitosť. Predajca Matthew Hiller na platforme Etsy zaznamenal prudký nárast záujmu o nálepky pre majiteľov Tesly, ktorí sa chcú od Muska dištancovať. Medzi najpopulárnejšie patrí „Teslu som si kúpil predtým, ako sa Elon zbláznil“ a „Anti-Elon Tesla Club.“

Po Trumpovom inauguračnom zhromaždení 20. januára, kde Muskovo gesto viacerí interpretovali ako nacistický pozdrav, dopyt po týchto nálepkách raketovo vzrástol. Počet objednávok sa vyšplhal na 500 denne.

Nespokojnosť sa prejavila aj v uliciach. Protesty proti Muskovým reformám zasiahli minulý týždeň desiatky miest vrátane New Yorku, Seattlu a Kansas City. Demonštranti kritizovali jeho podporu znižovania vládnych výdavkov počas Trumpovej administratívy.

Technologický náskok sa zmenšuje