Americká senátorka Elizabeth Warrenová za Demokratickú stranu upozornila, že rozhodnutie poskytnúť prístup k federálnemu platobnému systému Muskovmu úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) môže spôsobiť neschopnosť USA splácať dlh a vyvolať globálnu finančnú krízu.

Tento krok vyvolal ostrú kritiku v Kongrese, keďže systém ročne spravuje výdavky v hodnote šesť biliónov dolárov. Patrí sem vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia, vládnych platov či úrokov z dlhopisov ministerstva financií.

„Toto šokujúce manažérske zlyhanie – odovzdanie celého platobného systému federálnej vlády a odstavenie najskúsenejšieho úradníka, ktorý ho spravoval – zvyšuje riziko, že krajina nesplatí dlhy načas, čo by mohlo vyvolať globálnu finančnú krízu,“ napísala E. Warrenová v liste adresovanom ministrovi financií Scottovi Bessentovi.

Podľa zdrojov Washington Post to bol David Lebryk, ktorý dohliadal na platobný systém USA. Jeho rezignácia prichádza v čase, keď vláda dosiahla dlhový strop vo výške 36 biliónov dolárov a ministerstvo financií začalo využívať mimoriadne opatrenia na odvrátenie platobnej neschopnosti „Na rozdiel od amatérov, ktorých ste dosadili a ktorí ho donútili odísť, bol pripravený zvládať takéto krízové situácie,“ napísala E. Warrenová na margo D. Lebryka.

Podľa zdrojov New York Times majú zástupcovia DOGE prístup do platobného systému, no zatiaľ ho priamo neovládajú. Získali ho po tom, čo sa stali zamestnancami ministerstva financií, prešli bezpečnostnými previerkami a získali prístupové oprávnenia.

Prezident Donald Trump uviedol, že E. Musk môže poukazovať na problémy s vládnymi výdavkami, ale nemôže sám zastaviť platby. „Elon nemôže a nebude robiť nič bez nášho schválenia,“ sľuboval pred novinármi podľa magazínu Fortune. „Ak by sa niečo dialo bez môjho súhlasu, okamžite by ste o tom vedeli.“