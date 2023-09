Pred rokmi Warren Buffett uzavrel stávku, že v desaťročí od roku 2008 do roku 2018 jednoduchý, nízko nákladový indexový fond S&P 500 prekoná súbor aktívne spravovaných vybraných hedžových fondov. W. Buffett túto stávku vyhral, získal milión dolárov a potvrdil tak reálnu prax, kedy väčšina manažérov aktívne riadených fondov nedokáže dlhodobo prekonávať pasívne investovanie do akciových indexov.

V roku 2022 sa však odohrala opačná dynamika. Zatiaľ čo index S&P 500 stratil v danom roku 19 percent, hedžové fondy ako celok dosiahli hravo lepšie výsledky. Podľa indexu Barclay Hedge Fund, ktorý sleduje čisté výnosy viac ako tisíc fondov, hedžové fondy ako celok stratili v roku 2022 len osem percent.

Lepšia výkonnosť správcov fondov počas medvedieho trhu vysvetľuje, prečo sa niektorí hodnotoví investori rozhodli vložiť peniaze do hedžových fondov aj napriek vyšším poplatkom. Je to pre schopnosť riadeného investovania prinášať nekorelované výnosy s nižšou volatilitou bez ohľadu na to, ako sa vyvíja trh.

Kúpiť si Buffetta

Nakoniec, aj keď ikona investovania W. Buffett je veľkým zástancom pasívneho investovania bez aktívnej správy, jeho investičný fond Berkshire Hathaway je príkladom efektívne a zodpovedne riadeného investovania do zaujímavého mixu akciových spoločností.

Ak si bežný investor pred desiatimi rokmi kúpil akcie Buffettovho fondu, výnos za 10 rokov činil 136 percent. Aktuálne najväčšou akciovou pozíciou vo fonde Berskhire je Apple - tvorí až 51 percent jeho akciového portfólia. Nasleduje Bank of America s 8,5-percentným zastúpením, American Express so 7,6 a Coca-Cola s podielom siedmych percent. Prvú päťku uzatvára ropná spoločnosť Chevron, ktorá tvorí 5,5-percentný podiel v Buffettovom fonde.

Generálny riaditeľ Berkshire Hathaway a vyznávač hodnotového investovania je známy najmä disciplínou a trpezlivosťou. Dokáže už viac ako 50 rokov porážať výnosy akciových trhov. Hoci viacero investorov dokázalo za svoju kariéru zhodnotiť investície vyšším percentom ako samotný Buffett, nikto z nich to nedokázal v takom dlhom období. Dlhý investičný horizont a výborná miera zhodnotenia kapitálu z neho robí jedného z najbohatších ľudí súčasnosti. Berkshire Hathaway v druhom kvartáli tohto roka otvoril tri nové pozície v stavebnom sektore, a zdá sa, že W. Buffett nákupom týchto akcií stavil na to, že sektor čakajú dobré časy.

Posledný dobrý šluk