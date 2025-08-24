Generácia Z, narodená približne medzi rokmi 1997 až 2012, prepisuje pravidlá investovania. Na rozdiel od rodičov či starých rodičov, ktorí verili tradičným bankám a penzijným fondom, mladí dnes vstupujú na trh s otvorenosťou, digitálnou zručnosťou a odvahou.
Čím sa líšia? Začínajú skoro a majú novú motiváciu. Zatiaľ čo staršie generácie investovali až po zabezpečení bývania či rodiny, zodpovední „zetkári“ investujú už v tínedžerskom veku. Realisticky vnímajú budúcnosť, kde štátny dôchodok nie je istotou. Už od prvej výplaty investujú aj drobné sumy.
„Mnohí začínajú investovať už medzi 17. a 20. rokom života. Cieľom nie je len získať finančnú slobodu, ale aj nezávislosť v práci. Chcú si financovať životný štýl a zároveň budovať priestor na prácu, ktorá má pre nich zmysel, nie je len o peniazoch,“ vysvetľuje Josef Podlipný, CSO a partner vo Fichtner Wealth Managers.
Digitálny svet namiesto bánk
Generácia Z nemá záujem o klasické bankové produkty, pretože ich priťahuje rýchlosť, transparentnosť a nízke poplatky digitálnych brokerov, investičných aplikácií a fintech platforiem. Často využívajú rôzne investičné portály a platformy na sociálnych sieťach ako zdroj informácií a inšpirácie. Pre mladých investorov nie je frustrujúca len zdĺhavá administratíva v pobočke, ale najmä fakt, že banky si účtujú zbytočne vysoké poplatky za správu investícií—najmä keď si porovnajú, čo ponúka trh.
Buy, hold, neklikaj: Ako pasivita porazila paniku a vyhrala nad akciovým trhom
Dôležitým argumentom je efekt poplatkov na dlhodobý zisk. Ak si mladý človek bude pravidelne odkladať do akciového portfólia 100 eur mesačne a investuje 30 rokov s priemerným ročným výnosom sedem percent, pri správcovskom poplatku 1,5 percenta ročne v banke by mal na konci obdobia zhruba 91 700 eur. Ak by tie isté peniaze investoval cez akciové ETF s poplatkom 0,1 percenta ročne, jeho konečná suma by bola približne 119-tisíc eur. Rozdiel je dramatických 27 300 eur – suma, ktorú mladý investor doslova „odvedie“ banke len za poplatky.
V tomto všetkom je kľúčový efekt zloženého úročenia, ktorý znamená, že nielen samotná investícia, ale aj jej výnosy sa priebežne znásobujú. Vyššie poplatky tak výrazne znižujú základ, z ktorého sa úroky počítajú, a preto sa rozdiel medzi nízkymi a vysokými poplatkami časom exponenciálne zväčšuje.
Príklad ukazuje, že pre Gen Z je rozhodujúcim faktorom nielen technologická jednoduchosť, ale najmä efektivita. Platí tu jednoduché pravidlo: Čím menej zaplatím na poplatkoch, tým viac mi ostane ako zisk. Nie div, že takmer 65 percent Gen Z používa investičné aplikácie a technológie na správu financií. Rozhodnutie investovať bez sprostredkovateľov teda nie je len módnym trendom, ale premyslenou stratégiou, ako si z krátkodobých úspor vybudovať dlhodobé bohatstvo.
Spojenie overených zásad so sklonom ku riziku
