Zdražovanie úverov na bývanie pokračovalo svižným tempom aj v úvode roka. Od decembra do januára stúpol priemerný úrok z 3,04 na 3,22 percenta. Ide o sadzbu novej hypotéky s fixáciou úroku v rozmedzí od jedného do piatich rokov. Ľudia so záujmom o vlastné bývanie mesiac čo mesiac čelia čoraz vyšším splátkam úverov.

Výrazný rast je najlepšie vidieť pri porovnaní so začiatkom vlaňajška. Ešte v januári 2022 bol priemerný úrok hypotéky 0,99 percenta. Pri takejto sadzbe má o tridsať rokov splatná hypotéka vo výške 200-tisíc eur mesačnú splátku 642 eur. Úrok 3,22 percenta automaticky zdvihne mesačnú splátku takéhoto úveru o 225 eur na 867 eur.

Banky vyčkávajú

Od začiatku roka zmenilo úrokové sadzby pár bánk. K razantnejšiemu zdražovaniu prišlo len v jednom prípade. Slovenská sporiteľňa zvýšila pri ročnej fixácii úrokovú sadzbu z 2,89 na 3,69 percenta. Udialo sa tak začiatkom februára. Počas februára mierne zvýšila sadzby aj Prima banka. Konkrétne pri päťročnej fixácii stúpli z 3,50 na 3,60 percenta a sedemročnej z 3,90 na 4,00 percenta.

K dvom zmenám prišlo aj v januári. Opäť mierne zdražovala Prima banka. Konkrétne pri trojročnej fixácii stúpla úroková sadzba z 3,00 na 3,20 percenta. V rámci marketingových akcií prekvapila UniCredit Bank. Tento finančný dom ako jediný pôžičky mierne zlacnil. Sadzba pri štyri roky fixovanom úroku klesla z 3,79 na 3,69 percenta a päťročnej fixácií z 3,89 na 3,59 percenta.

Domáce banky momentálne vyčkávajú na rozhodnutie Európskej centrálnej banky. Regulátor finančného trhu už v marci takmer určite zdvihne základnú úrokovú sadzbu z 3,00 na 3,50 percenta. Počas nasledujúcich mesiacov sú v podstate v hre len dva scenáre. Prvým je pokračujúce zvyšovanie úrokov nad hranicu štyroch percent. Takýto vývoj prinesie na slovenskom trhu ďalšiu vlnu zdražovania úverov na bývanie. Podľa druhého scenára základná úroková sadzba ostane dlhší čas na hodnote 3,50 percenta, prípadne stúpne len mierne a v takom prípade budú aj na domácom trhu sadzby hypoték viac-menej stagnovať.

