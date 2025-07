Americké banky zažívajú výnimočné časy. Investičný gigant Goldman Sachs minulý týždeň oznámil nárast ziskov o 22 percent, podporený intenzívnou aktivitou obchodníkov v reakcii na výkyvy spôsobené Trumpovými clami. Darilo sa aj ďalším veľkým hráčom: zisky Citigroup si polepšili o štvrtinu a Wells Fargo o 12 percent, čím obe finančné inštitúcie prekonali očakávania analytikov. Sila sektora sa odráža v akciovom indexe KBW Nasdaq Bank, ktorý je len kúsok od historického maxima a za posledné dva roky sa jeho hodnota zdvojnásobila.

Vysoká volatilita na trhu prospela aj európskym bankám. UBS zaznamenala 32-percentný rast príjmov z obchodovania, zatiaľ čo Deutsche Bank zažila najlepší štvrťrok za posledných 14 rokov. Jej zisk vzrástol o 39 percent. Dôkazom je aj výkonnosť indexu Stoxx 600 Banks, ktorý od začiatku roka stúpol o 30 percent a prekonal tak rast svojich amerických náprotivkov.

Do tejto eufórie však vstupuje chladný pragmatizmus Warrena Buffetta. Legendárny investor od začiatku roka predal bankové akcie v hodnote 3,2 miliardy dolárov, čo vyvolalo špekulácie o vývoji v sektore. Medzi predanými boli podiely v Citigroup za jednu miliardu dolárov, viac ako dve miliardy v Bank of America a časť pozície v Capital One. Buffettove rozhodnutia často predznamenali väčšie trhové pohyby, a preto sa špekuluje, či aj tentoraz nejde o predzvesť obratu.

Presun do bezpečia?