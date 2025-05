Globálne finančné trhy vstúpili do apríla turbulentne. Po oznámení recipročných ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa sa akciové indexy v priebehu týždňa prepadli do korekcie, pričom stratili približne 15 percent svojej hodnoty.

V druhej polovici mesiaca však došlo k obratu. Obchodné napätie sa zmiernilo a prezident oznámil 90-dňovú prestávku v uplatňovaní ciel s cieľom dosiahnuť nové obchodné dohody s partnerskými krajinami.

Vďaka sérii pozitívnych firemných výsledkov americký akciový trh nabral druhý dych. Index S&P 500 uzavrel posledných deväť obchodných dní v zelenom a zaznamenal skok o vyše desať percent, čo predstavuje jeho najdlhšiu rastovú sériu od roku 2004.

„Obchodníci sú presvedčení, že najhoršie obdobie Trumpovej obchodnej politiky je za nimi. Tento optimizmus podporili aj najnovšie štatistiky, podľa ktorých nezamestnanosť zostáva stabilne na historickom minime,“ poznamenáva agentúra Bloomberg.

Napriek znepokojeniu, ktoré sprevádza obdobia extrémnych trhových výkyvov, história naznačuje, že po nich často nasleduje robustný rast akciových trhov. Poukázala na to analýza americkej banky Wells Fargo, ktorá skúmala situácie, v ktorých index VIX - často označovaný ako ukazovateľ strachu - prekročil hranicu 40 bodov, podobne ako na začiatku apríla.

Výsledky ukázali, že americký index S&P 500 v nasledujúcom roku v priemere posilnil o 30 percent, pričom v deviatich z desiatich prípadov boli ročné výnosy akcií pozitívne.

The volatility index (VIX) is also known as the "fear index" and has been quite high these past few days. It was also high during the 2008 financial crisis and the COVID pandemic. Feel free to comment with your interpretation of this. pic.twitter.com/VDEqI3KE7d