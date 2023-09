Tohtoročnú eufóriu na akciách spôsobenú z veľkej časti nadšením z masového využitia umelej inteligencie možno opísať najrôznejšími superlatívami a napriek tomu to nebude preháňanie. Už dlho sa nestalo, aby niekoľko akcií ťahalo nahor celý akciový index zložený z 500 spoločností.

Ešte aj dnes je napriek vysokej volatilite za posledný mesiac technologický index Nasdaq 100 od začiatku roka v zisku skoro 30 percent a širší index S&P 500 takmer 10 percent.

Ak by S&P 500 neťahali technologickí giganti, od začiatku roka by zarobil len približne tri percentá. Za to, že zarobil štyrikrát viac, môže vďačiť siedmim veľkým (technologickým) firmám. Kapitalizácia indexu je pritom väčšia ako celá ekonomika USA. Taký je dnes výtlak technologického sektora.

Koncentrácia výnosu v indexe S&P 500 je výnimočná aj v kontexte globálneho akciového trhu. Americká investičná banka Goldman Sachs preskúmala dáta výnosu indexov v USA (S&P 500), Európe (STOXX Europe 600), Japonsku (TOPIX) a v ázijsko-tichomorskej oblasti.

Porovnala výnos pätnástich najväčších firiem, celého indexu, mediánový (najčastejší, typický) výnos jednotlivých firiem v indexe a výnos indexu bez technologických akcií počas prvého polroka 2023. Ak odhliadneme od Tichomoria, kde akcie zarobili (v zmysle zhodnotenia ich podielov na trhu) jednotky percent, vidieť jasný rozdiel medzi vývojom v Spojených štátoch, Európe a Japonsku.

Zatiaľ čo v USA 15 najväčších firiem zarobilo investorom viac ako 40 percent, a teda osemnásobne viac ako bol mediánový výnos v indexe, v Európe zarobili najväčšie firmy 11 percent, teda dvojnásobne viac ako bol mediánový výnos v rámci indexu. V Japonsku bol rozdiel ešte menší, najväčšie firmy v indexe zarobili 26 percent, čiže o polovicu viac ako bežná firma z indexu.