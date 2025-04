Americký prezident Donald Trump v stredu zverejnil výšku recipročných ciel, ktoré sa budú vzťahovať na obchodných partnerov Spojených štátov. Mnohých odborníkov tieto čísla zaskočili, a tak ich zaujímalo, ako k nim Washington prišiel. Netrvalo dlho a podarilo sa im rozlúštiť kód, podľa ktorého sa Biely dom rozhodol prevrátiť globálny obchodný poriadok naruby.

Rozčarovaný Brusel

Na tovar dovážaný z EÚ do USA sa bude vzťahovať 20-percentné recipročné clo. Podľa D. Trumpa totiž blok okráda Ameriku tým, že na importované americké výrobky uvaľuje clo na úrovni 39 percent. „My im naúčtujeme v podstate iba polovicu,“ dodal prezident s tým, že by Únia mala oceniť jeho zhovievavosť.

Podľa dostupných údajov sa však skutočná colná sadzba EÚ ani zďaleka nepribližuje k hranici, ktorú Washington vypočítal. Európska komisia uvádza, že tovar dovážaný z USA podlieha v priemere iba jednopercentnému clu. Americká administratíva pritom v roku 2023 vybrala na clách z európskeho tovaru približne sedem miliárd eur, zatiaľ čo blok z tých amerických iba tri miliardy eur. Svetová obchodná organizácia (WTO) vypočítala priemerné clo na americký tovar dovážaný do EÚ na 4,8 percenta. V oboch prípadoch má ich výška ďaleko do 39 percent, na ktoré sa odvolal Washington.

Americká vláda v tejto súvislosti poukázala na neférovú „asymetriu“ v niektorých colných sadzbách. EÚ podľa nej uvaľuje desaťpercentné clo na dovoz amerických áut, zatiaľ čo USA si účtujú len 2,5 percenta. Brusel sa voči tomuto tvrdeniu ohradil s tým, že Washington nezohľadnil svoje 25-percentné clo na pickupy vyrobené v EÚ, ktoré sú medzi americkými spotrebiteľmi mimoriadne obľúbené a tvoria zhruba tretinu všetkých predajov vozidiel.

Za výpočtami si stojí

Úrad obchodného zástupcu USA vysvetlil, že Trumpove rozsiahle „recipročné clá“ boli vypočítané pomocou zložitého vzorca s cieľom „vyrovnať bilaterálne obchodné deficity“ medzi Spojenými štátmi a ich obchodnými partnermi. Zohľadňoval pritom „kombináciu colných a necolných faktorov“.

V skutočnosti ale Washington dospel k sadzbe 39 percent na základe jednoduchého vzorca. Najprv si určil sadzby, ktoré od Ameriky vyberajú jej obchodný partneri. K nim sa dopracoval tak, že obchodný deficit USA s daným partnerom vydelil hodnotou vývozu z danej krajiny do Spojených štátov. Recipročné clá potom nastavil na približne polovicu tejto hodnoty.

Zdroj: TREND Vzorec, podľa ktorého D. Trump zrejme počítal výšku ciel EÚ

V prípade EÚ by to teda podľa údajov Európskej komisie vyzeralo nejak takto. Obchodný deficit dosiahol v roku 2024 výšku 198,2 miliardy eur. Po vydelení celkovým vývozom do USA v hodnote 531,6 miliardy eur vyjde colná sadzba na 37,2 percent. Denník New York Times vykonal rovnaký výpočet pomocou údajov od Úradu obchodného zástupcu USA a dospel k tomu istému záveru ako D. Trump, t. j. 39 percentám.

Odborníkov nepresvedčil

Ekonóm Andrew Kenningham pre Euronews uviedol, že Trumpov „čudný“ vzorec je založený výlučne na obchodnom deficite USA s ich obchodnými partnermi. Podľa neho ide o úplne nový prístup, ktorý všetkých prekvapil. „Nie je to vôbec meradlo colnej úrovne ani iných vecí, o ktorých nám bolo povedané, že by mali byť pri recipročných clách zohľadnené,“ dodal.

Profesor ekonómie Thierry Mayer je takisto presvedčený, že výpočet dáva logiku iba D. Trumpovi. „Keďže sa sadzba ciel odvíja od veľkosti obchodnej nerovnováhy, nejde o plnohodnotné recipročné clá. Čo robíte nám, urobíme my vám – práve to je podstata reciprocity,“ vysvetlil A. Kenningham.

Trumpove výpočty označil za neobyčajný nezmysel aj ekonomický novinár James Surowiecki. Poukázal pritom na to, že prezidentova metodológia sa nezhoduje s bežným spôsobom výpočtu ciel, pretože sa zameriava len na deficit v obchode s tovarom a ignoruje obchod so službami.