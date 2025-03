Americký prezident Donald Trump zavádza ďalšiu sadu ciel. Tentokrát ide o nové, 25-percentné clá na všetky dovážané automobily a vstúpia do platnosti 3. apríla. K tomu všetkému by mal v stredu budúci týždeň oznámiť sadu recipročných ciel. Nasledovať budú ďalšie clá na farmaceutické výrobky či iné sektory.

„To, čo budeme robiť, je 25-percentné clo na všetky autá, ktoré nie sú vyrobené v Spojených štátoch," povedal Trump v stredu v Bielom dome. „Budeme účtovať krajinám poplatky za podnikanie v našej krajine a za to, že nám berú prácu, berú naše bohatstvo, berú veľa vecí, ktoré nám berú za tie roky."

Dovoz hotových automobilov a dopravných prostriedkov do USA dosiahol v roku 2024 výšku 217 miliárd dolárov, čo predstavuje 6,6 percenta celkového dovozu tovaru. Z tohto dovozu vozidiel – 23 percent pochádzalo z Mexika, 21 percent z EÚ, 18 percent z Japonska, 17 z Kórey a 13 z Kanady. Len 2 percentá pochádzali z Číny. Trump tvrdí, že to prinesie dodatočné príjmy vo výške 100 miliárd dolárov, ale je pravdepodobnejšie, že to bude o niečo menej ako 50 miliárd dolárov, odhaduje Capital Economics.

Zatiaľ tiež nie je jasné, či sú tieto tarify navrhnuté tak, aby sa budúci týždeň zhodovali s recipročnými tarifami pre jednotlivé krajiny. Z dlhodobého hľadiska by mohli podporiť domáce investície a produkciu. Z krátkodobého hľadiska však bude tlak inflačný a za predpokladu, že domáci výrobcovia zareagujú podstatným zvýšením vlastných cien, by z nových vozidiel mohol urobiť luxus. Potom si spotrebitelia budú svoje ojazdené vozidlá držať oveľa dlhšie, čím sa zvýšia aj ceny ojazdených vozidiel a dopyt po autoservisoch a dieloch.

Clami na autá budú najviac postihnuté nemecké automobilky Volkswagen a Mercedes, u ktorých vývoz do USA predstavuje najvýraznejší podiel na celkových tržbách danej automobilky v Amerike. V prípade Volkswagenu je to podľa agentúry Bloomberg 80 percent, v prípade Mercedesu potom 63 percent.

Nemecko a Slovensko potom v rámci EÚ predstavujú dvoch najväčších vývozcov automobilov do USA. Ich súhrnný export na americký trh presahuje podľa Bloombergu pol milióna vozidiel ročne.

„Teraz posúdime toto oznámenie spolu s ďalšími opatreniami, ktoré USA plánujú v najbližších dňoch," uviedla Ursula von der Leyenová vo vyhlásení. „EÚ bude pokračovať v hľadaní riešení na základe rokovaní, pričom bude chrániť svoje ekonomické záujmy," uviedla v reakcii predsedkyňa Európskej komisie.

Spojené štáty budú v rámci reciprocity uvaľovať ďalšie clá, aké na ne uvaľujú iné krajiny, často ide o clá vyššie – hoci nie vždy. V prípade európskych krajín sa na reciprocite odrazí aj výška DPH, keďže predražuje cenu importov. Vyjednávač EÚ Maroš Šefčovič tvrdí, že budú pohybovať na úrovni v okolí 20 percent.

Prezident Donald Trump navrhol, aby boli na Európsku úniu a Kanadu uvalené ďalšie clá, ak budú spolupracovať, aby „spôsobili ekonomické škody“ USA. Zároveň povedal, že v takomto scenári budú na ne uvalené rozsiahle clá „oveľa väčšie, ako sa v súčasnosti plánuje“. Euro nakrátko znížilo mierny zisk a kanadský dolár klesol.

„Ak Európska únia spolupracuje s Kanadou s cieľom spôsobiť ekonomické škody USA, na obe krajiny budú uvalené rozsiahle clá, oveľa vyššie, ako sa v súčasnosti plánuje, s cieľom chrániť najlepšieho priateľa, akého každá z týchto dvoch krajín kedy mala!“