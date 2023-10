Koncom septembra cena ropy atakovala úroveň 100 dolárov za barel a obchodníci spolu s komentátormi začali hovoriť o tom, že Rijádu a Moskve ten hazard predsa len vyšiel a zarobia si miliardy naviac, hoci produkujú menej ropy. Úplne iné svetlo vrhol na tieto úvahy začiatok októbra.

Cena ropy klesla počas jedného dňa o viac ako päť percent, čo sa nestalo už viac ako rok. Nebol to pritom iba jeden zlý deň pre ropu. V skutočnosti bola ešte 28. septembra nad hladinou 97 dolárov za barel, len aby o týždeň neskôr klesla na hladinu 84 dolárov za barel. V priebehu jediného týždňa tak vymazala celý septembrový rast. Zdá sa teda, že rastový trend sa minimálne dočasne skončil.

Nedošlo k tomu preto, že by Saudská Arábia zrušila svoje škrty, alebo že by na dvere napokon predsa len zabúchala ekonomická recesia. Jedno aj druhé sa pochopiteľne nedá vylúčiť, ale príčiny sú niekde inde. Výrazný prepad cien ropy je odrazom prudkého prepadu dôvery obchodníkov v to, že Saudská Arábia dokáže túto hru škrtov hrať dlhodobo. Nemôže, a nikdy ani nemohla, stačí si osviežiť pamäť.

V súčasnom prostredí boja proti inflácii sú vysoké ceny ropy mostom k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb. Klesajúce akcie a silný dolár nárastu ceny ropy neprajú. Akcie však klesajú a dolár silnie už druhý mesiac, pričom doteraz to nebol pre ropu problém. Čo sa zmenilo? Rijádu nevyšla stávka na to, že ceny ropy v okolí sto dolárov za barel ešte neoslabia dopyt a vytvorí sa nová rovnováha výhodná pre exportérov ropy.