Rijád začiatkom septembra ohlásil, že dobrovoľné škrty nekončia, ale budú pokračovať až do konca roka. Cena ropy Brent v reakcii stúpla nad 90 dolárov za barel prvý krát v tomto roku. Bolesť cítia nie len zákazníci na pumpách, ale aj samotná Saudská Arábia.

Rozpočet je v deficite, ekonomika v recesii a objem zahraničných rezerv klesol najrýchlejšie od čias pandémie a je na najnižších úrovniach od roku 2009. Najväčší producent ropy na svete však odhodlane tlačí trh s ropou do kúta, aspoň zatiaľ.

Dočasné škrty zostávajú v platnosti

Saudská Arábia ohlásila dobrovoľné škrty produkcie v júli 2023. Pre tento krok sa rozhodla preto, lebo potrebuje ceny ropy aspoň na úrovni 80 dolárov za barel, a pritom nedokázala presvedčiť celý kartel, aby znížil oficiálnu kvótu. Tá bola už totiž v priebehu predchádzajúceho roka nižšie o 1,66 milióna barelov.

Do toho ohlásilo škrty produkcie a exportov aj Rusko, a to 500-tisíc barelov v auguste, a o 300-tisíc barelov od septembra. Celková váha týchto škrtov bola dostatočná na to, aby cena ropy rástla napriek spomaleniu ekonomiky najväčšieho importéra ropy na svete, Číny.

V priebehu augusta sa cena ropy dostala nad 80 dolárov za barel po prvý krát od jari tohto roka. Vo všeobecnosti sa očakávalo, že líder kartelu OPEC nebude tento škrt predlžovať aj do ďalších mesiacov a že ho zruší buď v septembri, alebo októbri. Saudská Arábia totiž nespôsobuje starosti len motoristom či prepravcom vo svete, ktorí platia čoraz viac za palivo.

Ešte väčšie starosti spôsobuje strážcom štátnej pokladne v Rijáde. V druhom kvartáli roka 2023 dosiahol deficit rozpočtu v prepočte 1,4 miliardy dolárov. Ako je to možné? Ceny ropy síce vzrástli, ale objemy exportu klesli o toľko, že v absolútnom meradle príjmy z predaja ropy klesajú.