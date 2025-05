Pýcha západných byrokracií sa vymkla spod kontroly. V pondelok 28. apríla 2025 zasiahol Španielsko a Portugalsko jeden z najvýznamnejších výpadkov elektriny v novodobej histórii Európy. Tento bezprecedentný blackout, ktorý začal približne o 12:30 stredoeurópskeho času, zasiahol takmer celý Pyrenejský polostrov a dokonca aj časti južného Francúzska, vrátane miest ako Madrid, Lisabon, Barcelona a časti Toulouse.

Výpadok elektriny spôsobil paralýzu bežného života. MHD skolabovala, vlaky metra zastali v tuneloch, ľudia uviazli vo výťahoch. Wi-Fi? Takmer nedostupná. Obchody prestali príjímať platby. Letiská sa zmenili na improvizované čakárne bez informácií. Nemocnice prešli na generátory, operovali len urgentné prípady.

Výpadky elektriny nie sú raritou. Ale tento bol iný. Rýchlosťou aj rozsahom. Nebol to výpadok jedného transformátora. Bola to regionálna paralýza – ako keď niekto vytrhne kábel z celej Európy.

