Na Slovensku dosahuje pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami približne 25 percent, čo je v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi nízke číslo. Takmer stopercentné pokrytie pracovníkov kolektívnymi zmluvami majú Rakúsko, Taliansko či škandinávske krajiny, upozornili prezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová spolu s viceprezidentom Františkom Gajdošom a predsedníčkou Odborového zväzu KOVO Monikou Benedekovou.

„Kolektívne vyjednávanie je jedným zo základných nástrojov, ktoré majú v rukách zamestnanci, aby mohli vyjednávať a zlepšovať svoje pracovné podmienky, platové ohodnotenie, sociálne benefity a celkovo skvalitňovať atmosféru a podmienky na pracovisku,“ povedala Uhlerová.

Problémom nie je iba nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, ale aj zlyhávanie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi. Pre neschopnosť dohodnúť sa pracovníci často vstupujú do štrajku, ktorý nie je primárnym cieľom odborovej organizácie, ale posledným nástrojom, ktorý využíva na nájdenie kompromisu.

Benedeková zdôraznila, že je neprípustné, aby spoločnosti prepúšťali odborových funkcionárov iba preto, že zastupujú záujmy zamestnancov. Za posledný rok prepustili odborových funkcionárov napríklad Arriva Bratislava, Arriva Liorbus Liptovský Mikuláš či G-TEKT Nitra. Slovenská legislatíva síce poskytuje odborovým funkcionárom formu ochrany, tá sa ale ukazuje ako neúčinná. Priamym dôsledkom prepúšťania je aj zastrašovanie zamestnancov, ktorí sa boja vstupovať do odborov alebo otvorene hovoriť o svojich pracovných podmienkach.

Uhlerová priblížila, že do novembra by mala vláda predložiť akčný plán na zvýšenie pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami na Slovensku na úroveň 80 percent a viac. KOZ už poslala na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny návrhy zmien a legislatívnych opatrení, prostredníctvom ktorých by sa tento stav mohol dosiahnuť, ale zatiaľ nedostala žiadnu spätnú väzbu.