Profesorka Charlotta Sternová je výkonnou riaditeľkou súkromného výskumného inštitútu v Štokholme Ratio a profesorkou sociológie organizácií a trhov práce na Štokholmskej univerzite. V Bratislave prednášala na pozvanie Konzervatívneho inštitút M. R. Štefánika o tom, ako skutočne funguje švédsky trh práce.

Veľa sa hovorí o koncepte sociálneho štátu v škandinávskych krajinách, najmä vo Švédsku. Je to socialistická krajina?

Jednoznačne nie. Ak sa pozrieme na mnohé indexy, ktoré merajú ekonomickú slobodu a tým determinujú, do akej miery sú jednotlivé krajiny trhovo orientované, tak Švédsko má od socializmu veľmi ďaleko.

Osobne si myslím, že ak by bolo podnikateľské prostredie vo Švédsku ešte slobodnejšie, tak by to bolo pre nás ešte lepšie a mohli by sme sa stať bohatšou krajinou. Jednoznačne však nemáme socialistickú ekonomiku a to napriek tomu, že v našich nedávnych dejinách sa nájdu i obdobia, kedy sme koketovali a pohybovali v ústrety socializmu. Tieto tendencie boli silné najmä v 90. rokoch minulého storočia.

Z čoho teda pramení presvedčenie, že škandinávske krajiny majú blízko k socializmu?

Hlavným dôvodom môže byť, že boli pioniermi pri zavádzaní prvkov sociálneho štátu po druhej svetovej vojne. Bohatstvo sme generovali rýchlo práve vďaka otvorenej a slobodnej ekonomike, no s jeho rastom prichádzali aj rôzne sociálne programy. V tom čase sme boli malou a homogénnou krajinou. Vo Švédsku vtedy žilo len niekoľko miliónov ľudí. Dnes je švédska spoločnosť rôznorodejšia.

Veci sa teda zmenili a zmenili sa k lepšiemu. Švédsko malo pre niektorých ľudí ešte v minulom storočí obraz utopickej krajiny, ktorá uspokojí potreby všetkých. V 90. rokoch sa však tento obraz začal rozpadávať a Švédsko si uvedomilo, že sociálny štát a centrálne plánovaná ekonomika nefungujú a naša ekonomika si nemôže dovoliť donekonečna zväčšovať sociálny štát. Dnes už sociálny štát nerastie a je skôr stabilizovaný.

Nie je pre každý sociálny štát prirodzené, že rastie?

Politici sú veľmi vynaliezaví vo vymýšľaní ciest, ako ho zväčšovať. Uvedomenie, že sociálny štát nefunguje ale otvorilo dvere príležitostí na implementáciu reforiem. Reformy sa navyše prijali bez toho, aby sme museli dramaticky zmenšili záchrannú sieť pre obyvateľov.

Je švédsky sociálny systém príliš štedrý alebo je štedrý akurát?