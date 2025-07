Po júnových leteckých útokoch na Irán oznámil americký prezident Donald Trump, že takzvaná 12-dňová vojna sa končí a vyzval obe strany na dodržiavanie prímeria. V posledných týždňoch útoky skutočne ustali. Veľkí producenti ropy v regióne však neveria, že situácia sa definitívne vyriešila.

Už v júni zaznamenali ropné terminály intenzívnu aktivitu, ktorá sa sústreďovala predovšetkým v Saudskej Arábii, Kuvajte a Spojených arabských emirátov. Hoci práve tieto krajiny majú stáť za väčšinou plánovaného nárastu produkcie v rámci kartelu OPEC, ich skutočný export výrazne prekročil plánované kvóty.

Dôvodom je, že nie všetka ropa smeruje okamžite ku konečným zákazníkom. Každý voľný tanker je naplnený a odoslaný mimo oblasti Perzského zálivu. Existujú totiž opodstatnené obavy, že Irán by mohol – v prípade obnovenia konfliktu – výrazne skomplikovať ropnú dopravu cez Hormuzsky prieliv. Podľa agentúry Bloomberg tri spomenuté krajiny počas júna naložili celkovo 357 miliónov barelov ropy, čo predstavuje priemerne takmer 12 miliónov barelov denne.

Dvojročné maximá exportov

Údaje za júl zatiaľ nie sú k dispozícii, no je pravdepodobné, že tento trend pokračoval. Júnové objemy predstavujú najvyšší export za posledné dva roky. Ak bude k dispozícii dostatok tankerov, vývozy môžu ďalej rásť. Len v júni bol zaznamenaný medzimesačný nárast o 940-tisíc barelov denne.

Saudská Arábia v posledných mesiacoch výrazne prehodnotila svoju stratégiu. Po rokoch obmedzovania exportov s cieľom podporiť rast cien zistila, že jej miesto na trhu rýchlo zaberajú iní producenti. Jej podiel preto klesol. V súčasnosti tak Rijád využíva svoju rezervnú produkčnú kapacitu – približne tri milióny barelov denne – a zvyšuje vývoz, a to aj napriek vysokej domácej spotrebe.

Počas letných mesiacov totiž rastie dopyt po elektrickej energii a vode. V oboch prípadoch sa v regióne spoliehajú na ropné produkty – najmä pri výrobe elektriny a odsoľovaní morskej vody. V Saudskej Arábii panujú 40-stupňové horúčavy a klimatizačné zariadenia fungujú na plný výkon. Keď teploty klesnú, exportná kapacita môže ešte vzrásť.

Saudská Arábia má na krízové situácie manuál

Saudská Arábia má s podobnými operáciami už skúsenosti. V septembri 2019 čelila útokom jemenských povstalcov húsíov, ktorí cez hranice vypustili desať dronov a zasiahli citlivú ropnú infraštruktúru. Rijád v reakcii urobil presne to isté, čo robí teraz – desiatky miliónov barelov ropy premiestnil do bezpečnejšieho vývozného terminálu Ras Tanura a tiež do skladov mimo krajiny, napríklad v holandskom Rotterdame, egyptskom Sidi Kerir alebo japonskej Okinawe.

Arabské štáty tak pravdepodobne správne čítajú vývoj situácie, pretože viacerí experti na dianie v regióne sa domnievajú, že Izrael sa s aktuálnym stavom neuspokojí. Ukázalo sa totiž, že americké nálety na iránske jadrové zariadenia spôsobili len čiastočné škody.

„Dáva zmysel, že Izrael chce zaútočiť znovu. Chce z Iránu urobiť ďalšiu Sýriu či Libanon. Tieto krajiny už dnes nemôžu Izrael ohroziť priamym útokom. Izrael si pravdepodobne počká na nové sankcie zo strany európskych krajín, ak sa do augustového termínu nepodarí dosiahnuť dohodu o jadrovom programe. Určite však bude potrebovať povolenie Bieleho domu,“ uviedla Trita Parsi výkonná viceprezidentka think-tanku Quincy Institute a expertka na Irán.

Zdá sa teda, že konflikt s Iránom sa ešte neskončil. Ropní producenti však robia všetko pre to, aby jeho prípadné pokračovanie nemalo zásadný vplyv na svetový ropný trh.