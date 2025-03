V domácej ekonomike prudko klesá počet mladých ľudí bez práce. Podiel nezamestnaných do 25 rokov sa od januára 2024 do januára 2025 znížil o 3,8 percentuálneho bodu na 16,7 percenta. Hoci ide stále o vysokú hodnotu, prudký pokles je pozoruhodný. Lepšie výsledky zaznamenali len tri štáty Európskej únie. Slovensko pritom v poslednom roku neprijalo žiadnu zásadnú reformu, ktorá by uľahčila zamestnávanie mladých.

Tento priaznivý vývoj je paradoxne dôsledkom nezodpovedného hospodárenia. Predchádzajúca vláda umožnila ľuďom odísť do penzie po odpracovaní 40 rokov. Súčasná síce v máji minulého roka mierne obmedzila výšku predčasných dôchodkov, no už počas štyroch mesiacov odišlo do penzie takmer 28-tisíc ľudí, čo spôsobilo citeľný pokles počtu zamestnancov vo firmách. V minulosti bolo na dosiahnutie takéhoto čísla potrebné až trojročné obdobie.

Poberatelia predčasných dôchodkov nesmú pracovať, a tak firmy museli vzniknutý výpadok nahradiť masívnym náborom mladých ľudí. Výsledkom je pokles nezamestnanosti v tejto vekovej skupine. Z pohľadu verejných financií však ide o neudržateľný model. Výdavky na predčasné dôchodky počas prvých šiestich mesiacov minulého roka dosiahli 239 miliónov eur, pričom v minulosti boli na úrovni 43 miliónov eur.

Odmietanie dlhodobých riešení

Dlhodobo nízku nezamestnanosť mladých je možné dosiahnuť len lepším prepojením stredných škôl s praxou. Firmy už roky navrhujú vytvorenie špeciálnych vzdelávacích centier pre tisícky stredoškolákov. Tie by umožnili lepšie zaplatiť učiteľov, realizovať odbornú výučbu na moderných strojoch a v prípade potreby rekvalifikovať dlhodobo nezamestnaných. Na takúto reformu však chýba politická vôľa. Podarilo sa spustiť len duálne vzdelávanie, avšak jeho rozšírenie je zatiaľ nedostatočné.

Tento systém pritom výrazne pomohol Nemecku. Najväčšia európska ekonomika je dlhodobo lídrom v nízkej nezamestnanosti mladých. Prvenstvo si dokázala udržať aj počas súčasnej stagnácie a v januári 2025 dosiahla nezamestnanosť ľudí do 25 rokov úroveň 6,4 percenta. Rast o 0,2 percentuálneho bodu je vzhľadom na ekonomické problémy v Nemecku minimálny.

Za týmto úspechom stojí práve duálne vzdelávanie, ktoré kombinuje praktickú prácu vo firme s teoretickým vzdelávaním v škole. Firmy investujú do svojich učňov, pretože ich pripravujú presne podľa svojich potrieb. To výrazne zvyšuje ich šance na zamestnanie po ukončení štúdia. Na rozdiel od krajín, kde je odborné vzdelávanie prevažne teoretické, majú nemeckí absolventi už počas školy praktické skúsenosti, vďaka čomu sa ľahšie uplatnia na trhu práce.

Okrem toho má Nemecko nízky podiel predčasného ukončenia školskej dochádzky. Vďaka rôznym podporným programom, kariérnemu poradenstvu a dobre vybudovanému systému stredných škôl sa zabezpečuje, aby čo najviac mladých získalo kvalifikáciu. Dokončené vzdelanie je totiž kľúčovým predpokladom pre úspešný vstup do pracovného života.

Krátkodobé zmluvy a neistá budúcnosť