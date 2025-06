V rôznych fázach podnikateľského cyklu sa potreby firiem v oblasti financovania menia.

Kým v úvode podnikania je najčastejšou požiadavkou základný kapitál na rozbeh a pokrytie vstupných nákladov, vo fáze rastu už podniky investujú do rozširovania výroby, nákupu technológií či do marketingu. V zrelosti firmy optimalizujú financovanie a hľadajú nové príležitosti na expanziu. V prípade útlmu je prioritou udržať si likviditu.

„V každej fáze podnikania je to iná potreba a iná forma financovania,“ hovorí Dáša Polláková manažérka oddelenia riadenia malých firiem v ČSOB.

Práve správne zvolený spôsob financovania môže firme pomôcť nielen preklenúť zložitejšie obdobie, ale aj podporiť jej rast.

Obavy pred podaním žiadosti o úver sa najčastejšie týkajú schvaľovania a posudzovania bonity – podnikatelia si nie sú istí, či úver získajú.

Malé a stredné firmy najčastejšie siahajú po prevádzkových a investičných úveroch. Preferované sú úvery bez dokladovania účelu a bez hmotného zabezpečenia, čo znamená bez potreby zabezpečenia napríklad nehnuteľnosťou. Pri vyšších objemoch úverov už je potrebné zriadiť zabezpečenie.

Trend posledných rokov ovplyvnili viaceré krízy a zároveň narastajúce požiadavky na udržateľnosť, digitalizáciu a inováciu. Banky na tieto výzvy reagujú novými produktmi.

Novinkou je biznis úver s grantom a so zvýhodnenými podmienkami, ktorý podporuje investície malých a stredných podnikov a to formou poskytnutia nenávratného grantu až do výšky 30 % z poskytnutého úveru, a to v závislosti od veľkosti podniku, účelu financovania a miesta realizácie. Úver je zabezpečený zárukou zo strany National Development Fund III., s. r. o. zo skupiny Slovak Investment Holding. Program je primárne zameraný na podnikateľov a malé firmy do 250 zamestnancov, ale zvýhodnené podmienky je možné poskytnúť aj väčším firmám.

„Oproti použitiu vlastných zdrojov prináša externé financovanie rýchlejší rast, návratnosť investícií aj úľavu od tlaku na cash flow,“ dodáva D. Polláková.

Podmienkou na získanie takéhoto zvýhodneného úveru je však splnenie viacerých kritérií ako napríklad, že firma musí podnikať na Slovensku, nesmie pôsobiť v stanovených vylúčených odvetviach a musí dodržať pravidlá pomoci de minimis. Najviac podporované sú investície do zníženia energetickej náročnosti, digitalizácie a výskumu.

Viac odpovedí sa dozviete vo videorozhovore.

Video a text vznikli v spolupráci s komerčným partnerom.