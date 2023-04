Slovensko nasledovalo minulý týždeň príklad dvoch susedných krajín a zakázalo dovoz obilia a ďalších potravín z Ukrajiny. Vláda prezentovala tento krok ako snahu ochrániť slovenských spotrebiteľov, farmárov a producentov. O negatívach tohto riešenia, o možných dôsledkoch, a tiež o širších súvislostiach problému sa TREND zhováral s analytičkou Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Monikou Budzák.

Slovenská vláda zakázala s účinnosťou od 18. apríla dovoz obilia a iných komodít z Ukrajiny. Chce tak podľa vlastných slov ochrániť trh. Je to podľa vás vhodné riešenie?

Je to najjednoduchšie riešenie pre vládu, avšak najmenej výhodné pre spotrebiteľov. V čase rastúcich cien potravín môže prílev lacnejšieho obilia čiastočne stlmiť rast cien. Veterinárna správa navyše kontroluje kvalitu obilia, preto je možné cielene obmedziť tie dodávky, ktoré sú problémové.

Je zákaz v niečom prínosný?

Výhody uvidia hlavne domáci pestovatelia, pre ktorých ukrajinské obilie a komodity predstavovali konkurenciu. Objemy, ktoré sa dostali na Slovensko, nie sú zanedbateľné a nemáme dobrý prehľad o tom, akým spôsobom, a za aké ceny sa toto obilie predáva. Farmári sa môžu oprávnene sťažovať na to, že situáciu a s ním súvisiace podnikateľské riziko nemohli predvídať.

Európska únia sa však netají ambíciou prijať v budúcnosti Ukrajinu do spoločného trhu, čo bude znamenať, že európski farmári sa budú musieť skôr či neskôr prispôsobiť lacnejšej konkurencii. Hoci sa veľa hovorí o tom, že ukrajinskí farmári na domácom trhu nemusia spĺňať také prísne požiadavky ako európski, už pomenej sa diskutuje o tom, že nie sú ani tak štedro dotovaní. V roku 2019 smerovalo do ukrajinského poľnohospodárstva okolo 150 miliónov eur, čo je asi šesťkrát menej ako do slovenského. Navyše sa predpokladá, že úroda pšenice na Ukrajine bude tento rok výrazne nižšia.

V čom spočíva najväčšie negatívum zákazu?

Clá na dovoz ukrajinských komodít sa zrušili minulý rok s cieľom pomôcť vojnou zmietanej krajine. Slovensko ako súčasť spoločného európskeho trhu má spoločnú colnú politiku s celou EÚ. Okrem toho, že jednostranné zákazy jednotlivých štátov sú v rozpore s pravidlami EÚ, sú aj veľmi nešťastným riešením a nebezpečným precedensom.