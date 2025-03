Najnovšie dáta Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) odhaľujú nerovné financovanie nemocníc. Najväčšie rozdiely ukazujú dáta v úhradách od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá škrtí nemocnice vo vlastníctve krajov na úkor niektorých súkromných poskytovateľov. Dáta ÚDZS o platbách zdravotných poisťovní nemocniciam za prvý polrok 2024 získala redakcia Medicíny na základe infožiadosti. Dáta za celý rok 2024 zatiaľ nie sú dostupné.

V tomto období prebiehajú každoročné intenzívne vyjednávania nemocníc a zdravotných poisťovní o zmluvách a platbách na tento rok. Aj keď zmluvy medzi nemocnicami a zdravotnými poisťovňami sú zverejnené a voľne dostupné, úhradové mechanizmy sú tak komplikované, že vyhodnotiť ich dopad vopred je náročné. To, ako sú naozaj nemocnice platené však môžu odhaliť dáta z predchádzajúcich období. A to konkrétne dáta o úhradách poisťovní a produkcii jednotlivých nemocníc.

Ak by mali byť nemocnice platené výlučne na základe výkonnosti, všetky by mali mať rovnakú hospitalizačnú sadzbu. Ak má nemocnica vyššiu sadzbu, tak je za rovnaký výkon platená lepšie ako nemocnica s nižšou sadzbou.

Nerovné financovanie nemocníc

Porovnanie dát a sadzieb podľa vlastníka, respektíve zriaďovateľa nemocnice odhaľuje výrazné rozdiely. Neštátne verejné nemocnice, teda najmä krajské a mestské, ale aj nemocnice Penty boli v prvom pol roku 2024 platené podpriemerne. Naopak, nemocnice siete Agel a ostatných súkromníkov, konkrétne nemocnica v Malackách a Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, boli platené vysoko nadpriemerne.

Mierne nadpriemerne sú platené aj štátne nemocnice, tie však napriek vysokým platbám vytvárajú značné straty a štát ich musí pravidelne oddlžovať. Po započítaní financií z oddlženia dostávajú štátne nemocnice jednoznačne najviac peňazí za rovnakú hospitalizáciu. A to až o 28 percent viac ako krajské nemocnice, či o 21 percent viac ako nemocnice Penty.

Ako sú platby vypočítané?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou poskytol dáta rozdelené medzi Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, zdravotnú poisťovňu Dôvera a Union. Zároveň sme prihliadali na konečného užívateľa výhod jednotlivých nemocníc. Tých sme rozdelili na štátne nemocnice, krajské,mestské nemocnice, iné verejné (zväčša neziskové organizácie), iné súkromné a nemocnice Penty a Agelu.

Závery vychádzajú z dát úradu pre dohľad, ktoré obsahujú údaje o case-mixe nemocníc, teda počte normalizovaných hospitalizácií v jednotlivých zariadeniach. Údaj case-mix, respektíve normalizovaná hospitalizácia už zohľadňuje náročnosť jednotlivých diagnóz, keďže nemocnice vykazujú výkony podľa systému DRG. Zároveň sme vychádzali z objemu financií, ktoré jednotlivé nemocnice dostali od troch zdravotných poisťovní vo forme paušálnej platby.

Následne sme úhradu zdravotnej poisťovne vydelili case-mixom, teda počtom normalizovaných hospitalizácií. Výsledkom je efektívna sadzba, ktorá vypovedá o tom, koľko peňazí dostane nemocnica za jednu normalizovanú hospitalizáciu.

Ako príklad možno uviesť fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. V prvom pol roku 2024 vykázala efektívny case-mix 15 862, teda počet normalizovaných hospitalizácií. Za ne dostala od všetkých zdravotných poisťovní celkovo 47 132 031 eur. Čo znamená, že jej efektívna základná sadzba je 2 971 eur. Inými slovami ide o sumu, ktorú dostala nemocnica za jednu normalizovanú hospitalizáciu. Táto suma zohľadňuje náročnosť prípadov.

Ak by mali byť všetky nemocnice platené rovnako, každá nemocnica by mala mať rovnakú efektívnu sadzbu, teda mala by byť zaplatená za jednu normalizovanú hospitalizáciu rovnako. Aby sme zistili, koľko by mala stáť jedna normalizovaná hospitalizácia, z dát od úradu pre dohľad sme spočítali všetky normalizované hospitalizácie za prvý pol rok 2024. Zároveň sme spočítali všetky príjmy nemocníc od zdravotných poisťovní. Z dát vyplýva, že nemocnice na Slovensku vykázali 343 131 normalizovaných hospitalizácií. Zdravotné poisťovne za tento efektívny case-mix zaplatili celkovo 1,033 miliardy eur. Z toho vyplýva, že národná efektívna sadzba za jednu hospitalizáciu na Slovensku je vo výške 3 011 eur. Tento údaj je dôležitý pre zistenie, ktorá zdravotná poisťovňa ako platí konkrétnu nemocnicu.

Spravodlivé platby

Ak by sme vychádzali z tejto takzvanej národnej efektívnej sadzby, zistili by sme, že zdravotné poisťovne preplácajú štátne nemocnice o 10,366 milióna eur. Výhodné platby majú aj nemocnice v sieti Agel, ktoré po zohľadnení národnej efektívnej sadzby dostávajú o 5,657 milióna eur viac.

Medzi nedostatočne platené nemocnice po zohľadnení národnej efektívnej sadzby patria krajské nemocnice, ktoré by mali dostávať o 8,748 milióna eur viac, mestské nemocnice o 1,307 milióna eur, nemocnice zaradené do skupiny „iné verejné“ o 2,103 milióna eur a nemocnice v skupine Penta o 6,107 milióna eur viac.

V prepočte na eurá sa na prvý pohľad javí, že za prvý polrok 2024 boli nemocnice vo verejnom aj súkromnom vlastníctve platené takmer vyrovnane. Dôležitejší je však pohľad do vnútra skupín. V skupine verejných nemocníc získali štátne nemocnice o desať miliónov eur viac najmä na úkor krajských nemocníc. Naopak v skupine súkromných nemocníc získali nemocnice Agelu o šesť miliónov eur viac na úkor nemocníc Penty.

Štátne nemocnice dostávajú peniaze naviac

Ako uviedol ÚDZS vo februári v analýze, pri zohľadňovaní efektivity sa berú do úvahy iba zdroje z verejného zdravotného poistenia a nehľadí sa na kapitálové výdavky, príspevky zriaďovateľov či financie na oddlženie.

Kým najviac peňazí získavajú nemocnice z verejného zdravotného poistenia, ostatné zdroje podľa úradu tiež nie sú zanedbateľné. Ako príklad uvádza roky 2022 a 2023, kedy štát nalial do nemocníc významný objem financií nad rámec zdrojov z verejného poistenia. Zdroje v roku 2022 smerovali z takzvaných covidových príspevkov a v roku 2023 z oddlženia dlhu voči Sociálnej poisťovni.

„Táto metodologická prax môže skresľovať reálne výsledky financovania, keďže štátne nemocnice dostávajú podstatne viac dodatočných zdrojov oproti neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,“ zistil úrad pre dohľad.

Pokiaľ by sme v analýze zohľadnili 82,5 milióna, ktoré štát investoval v prvom pol roku 2024 do štátnych nemocníc pre ich dlhy, spomínaná priemerná národná základná sadzba by sa zvýšila z 3 011 eur na 3 251 eur. Po zohľadnení týchto financií je zrejmé, že zdravotné poisťovne preplácajú štátne nemocnice o takmer 47 miliónov eur, krajské nemocnice dostávajú o viac než 16 miliónov eur menej, mestské nemocnice o 1,9 milióna eur menej, iné verejné nemocnice majú o viac než sedem miliónov eur menej, nemocnice Agelu o 2,7 milióna eur menej a nemocnice Penty o 18,6 milióna eur menej, než v porovnaní s platbami, ktoré by dostávali, ak by boli všetky nemocnice financované rovnako, už aj po zohľadnení náročnosti hospitalizácie.

Výpočty v analýze nepoukazujú na dodatočné zdroje pre nemocnice, ale na spravodlivé rozdelenie financií, ktoré by zohľadňovalo výkonnosť zariadení. Aj keď efektívny case-mix už zohľadňuje náročnosť hospitalizačných prípadov, keďže ten sa získava vynásobením počtu hospitalizácií s koeficientom náročnosti, otázne je, či by univerzitné nemocnice, ktoré vykonávajú aj vzdelávaciu a výskumnú činnosť nemali byť platené viac. Aktuálne mechanizmy pre vykazovanie a úhrady vzdelávaciu a výskumnú činnosť nezohľadňujú. Preto vo výpočtoch nie je možné definovať, o aký objem zdrojov viac by mali tieto nemocničné zariadenia dostávať.

Ako platia nemocnice jednotlivé poisťovne?

Z rozdelenia platieb medzi jednotlivé zdravotné poisťovne s ohľadom na priemernú národnú efektívnu sadzbu je zrejmé, že Všeobecná zdravotná poisťovňa platí výrazne viac peňazí nemocniciam patriacim skupine Agel a zariadeniam v skupine „iné súkromné“. Naopak, najmenej platí krajským a mestským nemocniciam.

Ak by sme sa na dáta pozreli z pohľadu nemocníc podľa ich koncových užívateľov výhod, zistili by sme, že štátne nemocnice platí Dôvera nadpriemerne dobre. VšZP a Union platia štátne nemocnice zhruba na úrovni národného priemeru.

Krajské nemocnice najhoršie platí VšZP. Lepšie, ale stále podpriemerne ich platí Dôvera. Union platí aj krajské nemocnice na úrovni národnej efektívnej sadzby.

Naopak, mestské a ostatné verejné nemocnice platí najlepšie VšZP, a to zhruba na úrovni národného priemeru. Súkromné poisťovne plata menšie verejné nemocnice podpriemerne.

Nemocnice Agelu platí štátna zdravotná poisťovňa vysoko nadpriemerne, a to o 18 percent lepšie ako štátne, a až o 30 percent lepšie, ako krajské nemocnice. Naopak, Dôvera platí nemocnice Agelu podpriemerne.

Nemocnice patriace Pente platia všetky zdravotné poisťovne pod úrovňou národného priemeru a najhoršie ich platí Dôvera.

Ostatné súkromné nemocnice platí VšZP vysoko nadpriemerne, kým súkromné zdravotné poisťovne ich platia podpriemerne.

Najlepšie a najhoršie platené nemocnice

Ak by sme sa pozreli na jednotlivé nemocnice, z dát zistíme, že najlepšie platenými nemocnicami v IV. úrovni je Národný ústav detských chorôb, ktorý dostáva za jednu normalizovanú hospitalizáciu 4 049 eur. Na druhom mieste sa umiestnila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici a na treťom Detská fakultná nemocnica Košice.

Najhoršie platenými nemocnicami IV. úrovne sú Univerzitná nemocnica Martin, ktorej poisťovne platia za jednu normalizovanú hospitalizáciu 2 966 eur, Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici a Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.

V III. úrovni sú najlepšie platenými nemocnicami Nemocnica Agel Košice-Šaca, ktorá dostáva za normalizovanú hospitalizáciu 3 616 eur. Za ňou nasleduje Nemocnica sv. Michala a Nemocnica Poprad.

Najhoršie sú v tejto kategórii platené Fakultná nemocnica Trenčín, Fakultná nemocnica Nitra a Nemocnica Bory, ktorá dostáva za jednu normalizovanú hospitalizáciu 2 603 eur.

V II. úrovni sa medzi najlepšie platenými nemocnicami umiestnili Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, ktorá dostáva 4 457 eur za normalizovanú hospitalizáciu. Nasleduje Nemocnica s poliklinikou Trebišov a Fakultná nemocnica Agel Skalica s efektívnou sadzbou 3 769 eur.

Naopak, najmenej od zdravotných poisťovní v II. úrovni dostávajú nemocnica s poliklinikou v Revúcej, nemocnica v Snine a nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici, ktorá dostáva za normalizovanú hospitalizáciu 2 491 eur.

V poslednej, v úrovni I. majú najvýhodnejšie platby Železničné zdravotníctvo Košice, Nemocnica Agel Handlová a Nemocnica Agel Zlaté Moravce, ktorých efektívna sadzba sa pohybuje na úrovni 3 900 eur.

Najmenej financií v I. úrovni dostáva Regionálna nemocnica Sobrance, n.o., NSP Nové Mesto nad Váhom a Všeobecná nemocnica Veľký Krtíš, ktorých efektívna sadzba sa pohybuje na úrovni mierne nad 2 600 eur.

Efekt krížového vlastníctva

Z výsledkov je zrejmé, že výhody krížového vlastníctva, na ktoré v minulosti poukazoval Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa nepreukazujú. Keďže poisťovňa Dôvera platí nemocnice Penty podobne, ako ostatné nemocnice. Naopak, Dôvera paradoxne platí štátne nemocnice o 15 percent lepšie, ako nemocnice Penty.

Rovnako ani VšZP nezvýhodňuje štátne nemocnice a paradoxne nadpriemerne dobre platí Agel a iné súkromné nemocnice s výnimkou Penty.

Dáta za prvý polrok 2024 teda nepotvrdzujú tvrdenia o krížovom vlastníctve, nakoľko štátne nemocnice nie sú zvýhodnené štátnou poisťovňou a ani nemocnice Penty nie sú zvýhodnené Dôverou. Otázne sú však vysoko nadštandardné úhrady štátnej poisťovne nemocniciam Agelu a iným menším súkromníkom.

Vďaka novele zákona o poisťovniach budú dáta o úhradách a produkcií nemocníc kvartálne zverejňované, čo by malo vytvoriť tlak na poisťovne, aby ich úhrady vo väčšej miere zohľadňovali skutočnú výkonnosť nemocníc.