Dlhopisy dávno nie sú bezpečný investičný nástroj. Obrovské straty môžu priniesť v časoch rastúcich úrokových sadzieb. Dôvod je jednoduchý. V súčasnosti napríklad desaťročné slovenské dlhopisy ponúkajú ročný výnos okolo 3,5 percenta. Ešte rok dozadu to bolo len jedno percento. Z dôvodu výrazne nižšieho zisku je možné cenné papiere nakúpené v minulosti okamžite predať len so stratou.

Predčasný predaj väčšinou svedčí o problémoch s likviditou. Prosperujúce spoločnosti nemajú dôvod predávať v minulosti nakúpené dlhopisy. Bez problémov počkajú až do vypršania splatnosti a zinkasujú na dnešné pomery malý výnos okolo jedného percenta. No nie vždy musí byť za nevýhodným predajom nedostatok hotovosti. V slovenskom druhom pilieri bude zle nastavená legislatíva tlačiť do nerentabilných obchodov dôchodkové správcovské spoločnosti.

Riziko vysokých strát

O definitívnej podobe reformy druhého piliera majú poslanci rokovať už v priebehu nasledujúceho týždňa. „Podľa našich prepočtov môže zlé nastavenie individuálnych garancií znížiť hodnotu majetku sporiteľov až o dvadsať percent,“ upozorňuje predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Dôvodom je zákonom nariadený presun majetku z indexových do dlhopisových fondov. Prvé štyri percentá majetku sa automaticky presunú po tom, ako sporiteľ oslávi 50 rokov. O rok neskôr ďalšie štyri percentá a tak stále dokola.

Dôchodkové správcovské spoločnosti modelovali negatívny dopad v prípade náhleho poklesu hodnoty dlhopisov o jedno percento. Pri každoročnom transfere sumy vo výške 4 600 eur bude mať päťdesiatročný klient stratu 46 eur a šesťdesiatštyriročný až 1 720 eur. Podľa zákona nemôžu mať ľudia v dlhopisových fondoch menej peňazí, ako do nich vložili. Prípadné straty musia sporiteľom doplatiť z vlastných peňazí dôchodkové správcovské spoločnosti.

Správcovia penzií vidia riziko v možnosti naraz vybrať všetky peniaze z druhého piliera. Nečakaná kríza môže priniesť výrazný pád hodnoty dlhopisov. Zároveň z dôvodu sporiteľom ohláseného výberu peňazí nebude možné čakať do ich splatnosti. Klienti tak nakoniec môžu mať v dlhopisoch o niečo menej peňazí ako do nich previedli z indexov. Vzniknutú stratu musia zo zákona uhradiť dôchodkové správcovské spoločnosti.